América lanza los precios para el partido ante Nashville ¿Son los mismos que contra Cruz Azul?

América recibe al Nashville para la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions.

El América realizará su regreso a la cancha del Estadio Azteca enfrentando al Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026; sin embargo, un tema que se ha tocado durante toda la semana es el estratosférico precio que tienen los boletos para el Clásico Joven y este viernes las Águilas revelaron los costos para el encuentro ante Nashville.

Si un aficionado quería adquirir un boleto para el América vs. Cruz Azul, tenía que desembolsar una fuerte cantidad de dinero; la entrada más cara estaba entre los 680 pesos, mientras que el acceso más caro rondaba los 9 mil 200 pesos mexicanos. Además de que el estacionamiento se cobraba en mil 139 pesos.

El segundo partido del América será ante el Nashville en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, aunque los precios de las entradas son más accesibles para la afición.

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4tos ⚔️ América vs. Nashville

🎟️ Venta en línea: https://t.co/zPNWF88T6y

🚨 PROMO: boletos 4x3 en zonas específicas.



Nadie puede faltar, ¡luchemos juntos por el pase a Semifinal! 💙💛 pic.twitter.com/BUtNS0hhxg — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2026

Estos son los precios para el América vs. Nashville

El América se verá las caras con el Nashville la próxima semana para definir a uno de los semifinalistas de la Concacaf Champions Cup; afortunadamente para la afición, los boletos para este encuentro internacional son más accesibles que los del Clásico Joven.

300 preferente - 200 pesos mexicanos

300 cabecera - 250 pesos mexicanos

100 norte - 300 pesos mexicanos

100 sur - 300 pesos mexicanos

100 plus norte - 400 pesos mexicanos

100 plus sur - 500 pesos mexicanos

300 lateral - 350 pesos mexicanos

200 platea - 400 pesos mexicanos

Palcos Club - 1,200 pesos mexicanos

Cabe recalcar que las secciones que están remarcadas en la lista anterior tendrán una promo de 4x3, además de que las zonas 400, 500 y 600, como se les conoce en este recinto, no están en esta lista.

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🆚 Cruz Azul

🎟️ Boletos: https://t.co/PhN2t9BhOo

🏟️ Estadio Banorte

📅 Sábado 11 de abril

🕘 21:05 horas pic.twitter.com/de6iGwNsn0 — Club América (@ClubAmerica) April 10, 2026

Aún hay entradas disponibles para el América vs Cruz Azul

A poco más de 24 horas de llevarse a cabo el Clásico Joven, la página que vende los boletos para este encuentro aún tiene accesos disponibles para el partido; claramente, las zonas que siguen con disposición son las más caras.

Los boletos que rondan los 6 mil y 9 mil pesos mexicanos aún tienen boletos disponibles para su compra; aunque es un partido que se espera por la afición mexicana, parece que el Coloso de Santa Úrsula no podrá llenarse para el cotejo de este fin de semana.

Además, este viernes el Estadio Banorte informó en un comunicado el tema del estacionamiento, dando a conocer que no habrá cajones extra, solo los que se adquirieron a través de la boletera.

DCO