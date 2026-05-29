Zandokan Jr. y Villano III Jr. disputarán la Copa Jr. 2026 en la Arena México

La décimo séptima edición de la Copa Jr. 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tiene definida su final, este Viernes Espectacular en la Arena México Zandokan Jr. y Villano III Jr. se enfrentarán en la lucha estelar en busca de la gloria.

Atlantis Jr. había ganado su clasificación a la gran final para enfrentarse a Villano III Jr., sin embargo, una lesión que sufrió durante una lucha, le impide competir. Por lo tanto, su lugar será tomado por el “Rey del Mundo”, quien durante la eliminatoria quedó en tercer lugar.

🔜

📍Arena México

🗓️ Viernes 29 de Mayo '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/XhbsVBpLtu



📺 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y “Leyenda”: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/3fY4fprzFa — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 28, 2026

El escenario es perfecto, en la lucha estelar del tradicional Viernes Espectacular del CMLL en la Catedral de la Lucha Libre, Zandokan Jr. y Villano III Jr. se medirán por la Copa Jr. 2026, en un mano a mano que promete vivirse con intensidad, rudeza y orgullo.

TE RECOMENDAMOS: Atletismo Erik Portillo se sube a lo más alto del podio en el Memorial Irena Szewinska de Atletismo

Para el combate semifinal de la noche, Máscara Dorada y Volador Jr. combinarán juventud y experiencia al medirse a Averno y Esfinge, en un duelo de relevos increíbles que promete grandes emociones.

El evento especial de la función presentará un enfrentamiento de rudos contra rudos, Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II unirán fuerzas para luchar frente a El Cobarde, Ángel de Oro y Niebla Roja, en un combate donde nadie dará tregua.

¡Cuatro herederas frente a frente! Tessa Blanchard y Skadi medirán fuerzas ante Sanely y la poderosa Olympia en la segunda contienda de esta velada luchística.



📍Arena México

🕣 8:30 p.m.

🎟️ AGOTADOS

📺 https://t.co/cTeM0Z1Fhf#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/6ekoOmX0Ua — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 30, 2026

En una de las rivalidades más históricas de este deporte, el Hijo de Blue Panther e Hijo del Villano III se verán las caras en un mano a mano con límite de 10 minutos.

Por otra parte, con la presencia de Las Amazonas, Tessa Blanchard y Skadi estarán en una misma esquina para medirse a Sanely y Olimpia.

Además, la función arrancará con Oro Jr., Pantera Jr. y Péndulo ante Robin, Sangre Imperial y Estudiante Jr., en un combate que mostrará el talento emergente del CMLL.

DCO