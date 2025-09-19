¡Leyenda! Místico derrota a MJF y salva su máscara en el 92 Aniversario del CMLL para ser campeón mundial semicompleto

Místico en el ring de la Arena México después de ser el gran ganador en el 92 Aniversario del CMLL.

El legendario Místico regaló otra noche para la historia a sus fans al derrotar a MJF en la lucha estelar del 92 Aniversario del CMLL en la Arena México, triunfo con el que salvó su máscara y se proclamó como nuevo campeón mundial semicompleto.

Se trató de una batalla colosal arriba del ring de la Catedral de la lucha libre mexicana entre el Rey de Plata y Oro y el estadounidense Maxwell Jacob Friedman, quien forma parte de la AEW.

A pesar de que MJF le hizo brotar mucha sangre a Místico, la leyenda mexicana salió con la victoria luego de que le aplicó la Mística a su contrincante. Fue una lucha llena de vuelos y trampa que disfrutó mucho el público que acudió a la Arena México.

Otros ganadores en el 92 Aniversario del CMLL

Ángel de Oro y Niebla Roja derrotaron a Villano III Jr. e Hijo del Villano III con una doble campana en el centro del ring para ganar el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

Los hijos del Villano III contaron con gran parte del apoyo de la afición en la Arena México, pero no pudieron con la experiencia de sus contrincantes.

Por su parte, Templario y Titán se llevaron la Copa Independencia a costa de Difunto y Barboza con una sola caída.

En Relevos Atómicos los ganadores fueron Atlantis Jr., Neón y Máscara Dorada tras imponerse a Hechicero, Zandokan Jr. y Volador Jr.

La Jarochita y Lluvia retienen Campeonato Mundial Femenil en Parejas

Lluvia y La Jarochita derrotaron a Reyna Isis y Persephone, con lo que retuvieron sus Campeonatos Mundiales en Pareja Femeniles del CMLL.

A pesar de que las técnicas dominaron el combate, las chicas indomables apelaron a su rudeza para salir con los brazos en alto.

