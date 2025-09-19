Rechazó al América para jugar en el equipo de sus amores y ahora la rompe en Europa

Rodrigo Huescas rechazó al América para debutar con Cruz Azul y ahora brilla en el futbol de Europa.

Rodrigo Huescas rechazó la oportunidad de probarse en el América, pues su sueño era debutar y jugar con Cruz Azul, el equipo de sus amores y del cual dio el salto al futbol de Europa, donde actualmente la rompe en Dinamarca con el Copenhague.

El lateral mexicano reveló que cuando tenía 11 años su familia y él tenían problemas económicos. Fue entonces que un entrenador buscó a su papá para conseguirle una prueba con las fuerzas básicas de las Águilas, misma a la que se negó el también seleccionado nacional, que en ese entonces estaba en las filiales de La Máquina.

🚂 SABÍAS QUÉ. Debido a la falta de recursos y a un llamado del Club América, Rodrigo Huescas a sus 11 años estuvo cerca de dejar las inferiores de Cruz Azul, sin embargo, gracias a su amor por los colores y al "Chaco" Giménez, su familia decidió que La Máquina era su camino.… pic.twitter.com/CcEXm2TeF1 — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) September 19, 2025

“En una escuelita que se llama América Valle Dorado le hablaron a mi papá para que me fuera, le dijeron que me iban a conseguir pruebas en América. Mi papá me decía ‘aquí está tu oportunidad’ y le dije ‘no, es que yo no quiero, soy anti Ame, no puedo’, y me decía ‘bueno, entonces eso o te quedas sin jugar’”, reveló Rodrigo Huescas en el podcast del Shaggy Martínez.

Chaco Giménez impidió que Rodrigo Huescas se fuera al América

Rodrigo Huescas confesó que el que impidió su salida de Cruz Azul al América fue Christian Chaco Giménez, quien en ese momento formaba parte de la plantilla de los de La Noria.

“Mi jefe sí me quiso sacar como a la fuerza, pero cuando nosotros fuimos a pedir la baja en ese momento Chaco Gimenez fue a hablar con mi papá, yo nunca había hablado con él, le platicó la situación, y Chaco le dijo: ‘quédese tranquilo, acá le vamos a ayudar y le vamos a conseguir una prueba en Cruz Azul y de ahí ya quedé en La Noria, tenía 11 (años)”, señaló el actual lateral del Copenhague.

Rodrigo Huescas debutó como futbolista profesional con La Máquina el 6 de abril del 2021 en un partido de la Concachampions contra el Arcahaie FC.

De ganar títulos con Cruz Azul a romperla en Europa

Rodrigo Huescas ganó tres títulos con el Cruz Azul antes de comenzar su aventura en Europa con el Copenhague, dos de los cuales consiguió justo en el año de su debut.

El lateral derecho ganó el Guard1anes 2021 la Liga MX y el Campeón de Campeones 2020-2021. Un año después estuvo en la conquista de la Supercopa de la Liga MX.

Rodrigo Huescas fichó con el Copenhague en julio del 2024 y después de poco más de un año ha sido un elemento clave con el club danés, con el que en su primera campaña ganó la Superliga y la Copa de Dinamarca.

