Cruz Azul mantiene su invicto en la Liga MX tras vencer a Bravos en duelo de volteretas: Resumen y goles

El Cruz Azul vino de atrás para imponerse a los Bravos de Juárez en Ciudad Universitaria, resultado con el que sigue invicto en la Liga MX después de nueve jornadas

José Paradela festeja el gol con el que Cruz Azul se impuso a Bravos en la Jornada 9 de la Liga MX.
José Paradela festeja el gol con el que Cruz Azul se impuso a Bravos en la Jornada 9 de la Liga MX. Foto: X @CruzAzul
Enrique Villanueva

El Cruz Azul sigue invicto en el Apertura 2025. Los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón se impusieron 3-2 a Bravos en Ciudad Universitaria en un duelo de volteretas en el arranque de la Jornada 9 de la Liga MX.

Luka Romero abrió el marcador apenas al segundo minuto de acción para poner arriba a La Máquina con un remate de zurda.

Pero los Bravos reaccionaron muy pronto y le dieron la vuelta a la pizarra gracias a las anotaciones de Rodolfo Pizarro y Raymundo Fulgencio a los minutos 14 y 19, de manera respectiva.

Cruz Azul remonta a Bravos y se lleva los tres puntos

Pero el Cruz Azul no se vino abajo y en el primer tiempo emparejó y remontó a FC Juárez en la cancha del Olímpico Universitario.

El uruguayo Gabriel Fernández igualó el encuentro al minuto 23 con un remate de cabeza tras un centro de Carlos Rotondi.

El argentino José Paradela logró el gol de la victoria de La Máquina al minuto 36 con un disparo de derecha en el centro el área después de ser asistido por Luka Romero.

Lo que viene para Cruz Azul y Bravos en la Liga MX

Cruz Azul y Bravos tienen poco tiempo para descansar tras su intenso enfrentamiento de este viernes, pues a mitad de semana hay jornada doble en la Liga MX.

Los Bravos reciben en la cancha del Olímpico Benito Juárez a los Pumas de la UNAM el martes 23 de septiembre.

Un día después, la Máquina volverá a jugar en Ciudad Universitaria, donde fungirá como local contra los Gallos Blancos del Querétaro.

