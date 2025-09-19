Es un hecho: Cruz Azul logró ‘estafar’ de fea forma al América con 91 millones por está fuerte razón

Antes de que el Apertura 2025 arrancara formalmente, el Cruz Azul le vendió al América al mediocampista Alexis Gutiérrez, aunque parece que este traspaso de 91 millones de pesos fue una ‘estafa’ por parte de la Máquina, por el terrible rendimiento que ha tenido el mexicano con el equipo dirigido por André Jardine.

Desde su llegada al conjunto de Coapa, Gutiérrez solo ha jugado cuatro partidos con las Águilas en la Liga MX y dos de ellos de titular, no tiene ninguna anotación con los azulcremas y solo ha conseguido una asistencia, la cual ocurrió en la Jornada 3 ante el Necaxa.

En los últimos cuatro encuentros en el torneo local, Alexis Gutiérrez solo ha disputado 8 minutos con el América, que fueron en el compromiso ante el Querétaro, cuando entró de cambio por Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga en el minuto 90 de tiempo corrido.

Estos fueron los números de Alexis Gutiérrez con el Cruz Azul

Antes de vestir los colores del América, Alexis Gutiérrez estuvo en las fuerzas básicas del Guadalajara, pero fue hasta su estancia con el Cruz Azul cuando logró debutar en el máximo circuito del futbol mexicano.

El mediocampista de 25 años militó seis años en el conjunto de la Noria; durante su paso con la Máquina jugó 103 partidos entre todas las competiciones, cosechando únicamente seis goles y dando ocho asistencias para sus compañeros, números relativamente regulares para un jugador de primera división.

La anotación de Alexis Gutiérrez que más recuerda la afición del Cruz Azul fue en los cuartos de final del Clausura 2024, cuando el mediocampista mexicano anotó el tercer tanto en el marcador global ante los Pumas para poner al equipo en las semifinales de la competencia.

¿Cuáles fueron los fichajes del América para este Apertura 2025?

El América tenía la misión de reforzar al equipo con buenos jugadores para el Apertura 2025, después de caer derrotados a manos del Toluca en la gran final del torneo pasado; sin embargo, algunas llegadas para esta campaña no fueron del agrado de la afición azulcrema.

Las contrataciones que logró cerrar el conjunto de Coapa fueron Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, Alexis Gutiérrez, Isaías Violante y Allan Saint-Maximin, además de la incorporación de Ralph Orquin, quien terminó su periodo de cesión con el FC Juárez.

A pesar de traer a Saint-Maximin al nido de Coapa, los fanáticos del América no estaban muy convencidos con el fichaje de Alexis Gutiérrez, y su corto tiempo en el equipo ha demostrado que el Cruz Azul ‘estafó’ a las Águilas con este jugador.

DCO