Ganó tres títulos y fue figura en el América, ahora regresa al equipo para buscar un nuevo campeonato

El Club América contratará a un viejo conocido, pues un jugador que fue campeón con los azulcrema se incorporará a la parte directiva para buscar un nuevo campeonato. Se trata de Luis Fernando Fuentes, quien casi dos años después de su salida regresa al nido en la dirección deportiva de las Águilas Femenil.

Mediante un comunicado en redes sociales, el América Femenil informó que el exjugador surgido en la cantera de los Pumas de la UNAM regresa a Coapa, aunque ahora en el puesto de Director Deportivo en el América Femenil.

Luis Fuentes se incorpora a la estructura de la Directiva de América Femenil. 🦅 pic.twitter.com/bqLqSejE3z — Club América Femenil (@AmericaFemenil) September 18, 2025

América Femenil le da la bienvenida a Luis Fernando Fuentes

“Club América informa que Luis Fernando Fuentes Vargas, ex jugador americanista que obtuvo el Bicampeonato con las Águilas en 2024, se incorpora como Director Deportivo para fortalecer las estructuras dentro de América Femenil”, dice el mensaje en redes sociales.

Aunque surgió en Pumas, en donde ganó dos títulos, en 2009 y 2011, Luis Fernando Fuentes tuvo una larga carrera en el futbol mexicano, que terminó con una gran etapa en el América, a donde llegó en un fichaje polémico por su pasado en los felinos.

“La amplia experiencia, profesionalismo y compromiso que caracterizan la coadyuvar al impulso del ambicioso proyecto del Club en el sentido de posicionar al América Femenil como un equipo altamente triunfador y competitivo en los ámbitos nacional e internacional”, comentó.

Luis Fernando Fuentes como elemento de las Águilas ganó dos títulos de Liga MX, además de un Campeón de Campeones, siendo un lateral bastante confiable en el América y ganándose de a poco el corazón de los aficionados azulcremas.

Luis Fuentes llega a fortalecer el América

“La incorporación de Luis Fuentes forma parte de la reestructuración anunciada recientemente por el Club para fortalecer las estructuras del equipo femenil para llevar al América Femenil al máximo nivel”, indicó el desplegado.

De la misma manera, el comunicado dice que Claudia Carrión, quien tuvo una exitosa gestión deportiva, “continuará aportando sus conocimientos y experiencia como Directora Corporativa, con el objetivo de fortalecer la estructura del equipo femenil y, entre otras cosas, enfocarse en incrementar la penetración internacional del América Femenil”.

“Estamos seguros que el trabajo en conjunto de ambos directivos nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos deportivos y corporativos”, termina el mensaje.

