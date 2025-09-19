El América sólo suma 2 victorias en el BBVA

El América intentará sacudirse la derrota que sufrió en el clásico nacional ante Chivas este sábado cuando visite al Monterrey, equipo contra el que solamente tiene dos victorias en 14 antecedentes en el Estadio BBVA desde la inauguración del recinto hace 10 años.

Las Águilas miden fuerzas como visitantes contra Rayados en el juego más destacado de la Jornada 9 del Apertura 2025, cuya clasificación lidera precisamente el equipo regiomontano con 21 unidades, producto de sus siete victorias en fila tras perder en la primera fecha.

El Dato: Luis Fuentes fue anunciado como nuevo director deportivo del América Femenil, cargo que ocupaba Claudia Carrión, quien ahora es directora corporativa.

La caída ante el Guadalajara dejó a los de Coapa en el tercer sitio con 17 puntos, por lo que una victoria los podría dejar nuevamente en la segunda posición dependiendo de cómo le vaya a Cruz Azul en su duelo contra FC Juárez, choque en el que La Máquina expone su invicto en el campeonato esta noche.

La primera victoria del América en el Gigante de Acero ocurrió en la Fecha 7 del Clausura 2020 por pizarra de 1-0 y la segunda y más reciente la consiguió en la decimocuarta jornada del Apertura 2023 con un categórico 3-0.

El resto son nueve juegos ganados por los albiazules y tres empates.

Pese a esa mala racha en el Estadio BBVA, las Águilas consiguieron ahí su más reciente título, cuando consumaron el tricampeonato de la Liga MX tras empatar 1-1 en la final de vuelta del Apertura 2024 contra Rayados, al que derrotaron por 3-2 en el marcador global.

El delantero francés Anthony Martial, nuevo refuerzo del Monterrey, podría tener sus primeros minutos en la Liga MX en el partido de mañana contra los azulcremas, pero todo dependerá de la decisión del entrenador español Domènec Torrent.

El nuevo futbolista de Rayados jugó su último partido con el AEK Atenas, club del que llega procedente, el pasado 24 de julio, cuando disputó 32 minutos en la ida de la segunda ronda de la clasificación para la Conference League.

En otros duelos atractivos de la novena jornada de la Liga MX, Pumas recibe a Tigres y el campeón Toluca visita la cancha de las Chivas, ambos partidos a celebrarse mañana a la misma hora (19:00).

El conjunto de la UNAM busca conseguir ante los de la UANL su segunda victoria como local en Ciudad Universitaria en la campaña luego del 1-0 obtenido sobre el Atlas en la Jornada 7, gracias a un gol solitario gol del galés Aaron Ramsey.

Los del Pedregal solamente salieron airosos en uno de sus más recientes 15 cotejos ante los regiomontanos, el 2-1 conseguido en las Jornada 6 del Apertura 2023 en Ciudad Universitaria, sede del enfrentamiento de mañana.

En el Estadio AKRON, el Guadalajara intentará cerrar invicto la semana luego de su triunfo sobre América en el clásico nacional y su igualada sin anotaciones con Tigres en partido pendiente de la Fecha 1. Por su parte, los Diablos Rojos van por su tercera victoria al hilo tras superar por idéntico 3-1 a Atlético de San Luis y Puebla, resultados con los que se mantiene en la parte alta del campeonato, al situarse cuarto con 16 puntos.

La actividad de la novena fecha del Apertura 2025 concluye el domingo en Torreón, donde Santos Laguna mide fuerzas contra el Atlético de San Luis en un cotejo en el que ambos llegan igualados con siete puntos y ubicados en los puestos 12 y 13 de la clasificación, de manera respectiva.