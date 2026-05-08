BTS y un inolvidable encuentro con Místico en el viernes espectacular de la Arena México (VIDEO)

BTS tuvo un encuentro con Místico en la Arena México.

El grupo de K-pop BTS aprovechó su visita a México para acudir al viernes espectacular de la Arena México, donde los integrantes de la banda surcoreana tuvieron la oportunidad de ver y saludar a Místico.

Los aficionados que se dieron cita a la Catedral de la lucha libre mexicana se percataron de la presencia del popular grupo musical, esto luego de que Místico salió al ring con una chamarra que en la espalda tenía el logo de la agrupación.

El Místico se acercó a saludarlos 😭 pic.twitter.com/Bkn2smLA38 — namu⋆ VERÁ A BTS🇲🇽 (@namutws) May 9, 2026

Momentos después, el Príncipe de Plata y Oro se acercó a saludar de mano a los integrantes de BTS, un momento que desató la euforia y emoción del público presente en la Arena México.

BTS se toma tiempo para visitar la Arena México

BTS aprovechó que este viernes no ofreció concierto en la Ciudad de México para ir al viernes espectacular del lucha libre en la Arena México.

El popular grupo de K-pop comenzó su gira en la capital del país el 7 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde también ofrecerá shows el sábado 9 y el domingo 10.

BTS se dio el tiempo de ir a la Arena México, que cada viernes por la noche tiene una función de lucha libre, uno de los deportes más populares en México.

El encuentro con Místico quedará en la memoria tanto del luchador como de los integrantes de la banda, además de que también será un momento inolvidable para los aficionados que observaron el momento desde la Catedral de la lucha libre mexicana.

BTS vuelve a México tras más de una década

BTS no venía a México desde octubre del 2014. En aquella ocasión, el grupo surcoreano estuvo en nuestro país con motivo del Festival Music Bank en la Arena Ciudad de México.

Casi 12 años después, la popular agrupación regresó a suelo mexicano para ofrecerle tres conciertos a sus fans como parte de su gira ‘ARIRANG’.

EVG