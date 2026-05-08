Así fue la visita de BTS a Palacio Nacional | VIDEO

El pasado miércoles 6 de mayo, BTS se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde salieron a saludar a 50 mil fanáticas que se dieron cita en el Zócalo de la CDMX tras el anuncio del encuentro.

Sin embargo, ARMY solo pudo ver una fracción de la visita de BTS a Palacio Nacional, pues estuvieron un par de minutos en el balcón antes de continuar con su convivencia con Claudia Sheinbaum, quien le pidió a la banda que regresen en 2027.

Así fue la visita de BTS a Palacio Nacional

A través de las redes sociales oficiales de la presidenta de México, se compartió un video en el que podemos ver el momento en que la mandataria recibe a las estrellas de k-pop, quienes la saludan con entusiasmo.

Sheinbaum les mostró a los integrantes de la boyband las inmediaciones del Palacio Nacional y también les comentó que ella es la primera presidenta en el país, pues antes de ella, todos habían sido hombres.

Les mostró la oficina presidencial y después tuvieron una breve charla. “Amamos México. Todo el mundo ama a México”, expresó RM.

Después de ello, hubo la posibilidad de que los artistas saludaran a sus fans desde uno de los balcones, ante lo que les dieron unas palabras de cariño a sus seguidoras.

Eso no fue todo, ya que después, Claudia siguió con la convivencia y les otorgó un reconocimiento del gobierno mexicano por su labor en la cultura. Tras esto, las estrellas recorrieron el patio de Palacio Nacional y conversaron brevemente con la presidenta sobre los gatos.

“Me da gusto haberle dado a las y los jóvenes mexicanos este momento de júbilo. Le pedí a BTS que regresen el próximo año”, escribió Sheinbaum junto con el video que mostró las actividades de la banda en Palacio Nacional.

Tras el breve encuentro, fue el 7 de mayo que BTS dio el primero de tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, aunque cabe mencionar que se desconoce la locación de la banda, algo que ha cuidado ARMY para asegurar que los músicos disfruten su estancia en México.