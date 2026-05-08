Miguel Bosé abandona su coche en el tráfico de CDMX | VIDEO

Miguel Bosé abandona su coche en el tráfico de CDMX

Un reciente video de Miguel Bosé se ha hecho viral después de que el cantante subiera un video en el que lo podemos ver caminar en medio del tráfico de la CDMX en dirección al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Miguel Bosé sufre caos vial en la CDMX

El cantante, compositor, músico y actor publicó un video en su cuenta de TikTok que dura un par de segundos y de fondo, se puede escuchar la canción ‘Por mi México’ de Lefty SM.

Miguel Bosé camina delante de dos personas mientras luce lentes oscuros, una chamarra, chaleco y pantalones negros. En un momento, saluda a la persona que lo grababa desde lejos.

“Le ganamos al tráfico de la Ciudad de México y llegamos al aeropuerto. TRÁFICO 0 / MB (Miguel Bosé) 1″, escribió junto con el video y agregó que el tránsito no fue lo único que lo sorprendió en el país.

En ese sentido, el cantante explicó brevemente que durante su recorrido al aeropuerto le tocó el simulacro realizado el pasado miércoles 6 de mayo. “Y además nos tocó el simulacro con la alerta sísmica”, contó.

@miguelbosetiktok Le ganamos al tráfico de la Ciudad de México y llegamos al aeropuerto. 😎🔥 TRÁFICO 0 / MB 1 (Y además nos tocó el simulacro con la alerta sísmica). ♬ Por Mi Mexico Remix (Lefty SM) - Lefty SM & Santa Fe Klan

La publicación desató reacciones divertidas por parte de los fans mexicanos del artista español, donde le comentaron que ahora conoce más a detalle la Ciudad de México, pues el tráfico no es poco común.

Otros recordaron que el músico es una persona resiliente que siempre busca la manera de solucionar las situaciones complejas que puede llegar a enfrentar en su día a día.

Algunas de las reacciones fueron las siguientes:

“Siempre sencillo y resolviendo como cuando se hizo botas de bolsas para el lodo en Tlatlauquitepec. Es lo máximo”.

"Nuestro Miguel Bose ya se la sabe con el tráfico“.

“México superando la IA”.

"Serás genio y figura hasta la sepultura hermosooooo, serás un DIVO siempre“.

"Lugar que claramente me enoja no haber estado“.

"Lugares donde me molesta no haber estado... en el tráfico viendo pasar a mi ídolo desde hace 25 años“.

Miguel Bosé se encuentra en medio de una gira musical y tras su visita a México, ofreció conciertos en El Salvador. Sin duda, se trata de uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel internacional.

El nombre real del famoso es Luis Miguel González Bosé. Nació el 3 de abril de 1956 en la Ciudad de Panamá y se crio en Madrid y Bogotá. Algunas de sus canciones más populares son Amante bandido, Si tú no vuelves, Morena mía, Aire soy, Amiga y Morir de amor.