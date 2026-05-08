FIFA revela cartel oficial: ¿Quiénes cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

A poco más de un mes de que ruede el balón, la FIFA ha hecho oficial el cartel artístico que dará vida a la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

En un movimiento estratégico liderado por Gianni Infantino, el torneo no tendrá una sola gala, sino una “trilogía de aperturas” diseñadas para elevar el perfil cultural de las tres naciones anfitrionas.

El Estadio Azteca, que hará historia al ser el primer inmueble en albergar tres mundiales distintos, será la sede del primer gran espectáculo el próximo 11 de junio, 90 minutos antes del partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

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El elenco para México

Para la ceremonia en la Ciudad de México, la producción rendirá homenaje a la herencia futbolística y cultural del país. Los artistas confirmados para participar en el álbum oficial y el show en vivo son:

Alejandro Fernández

Maná

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

La temática visual de la apertura en el “Coloso de Santa Úrsula” estará inspirada en el papel picado, buscando proyectar una imagen colorida y auténtica de la identidad mexicana ante miles de millones de espectadores.

Inauguración en E.U y Canadá

La FIFA busca replicar el éxito comercial de la NFL, otorgando a cada país anfitrión su propio momento de máxima exposición

Canadá (Vancouver/Toronto): El toque de gala nacional estará a cargo de Michael Bublé , Alanis Morissette y Alessia Cara .

Estados Unidos (Los Ángeles): Para el debut de la selección local el 12 de junio, las superestrellas confirmadas son Katy Perry, Lisa, Future y Sanjoy.

Debido a la magnitud del evento y las dinámicas de activación que la FIFA tiene preparadas para el público, las autoridades del torneo han pedido a los asistentes llegar con bastante antelación.

Line up para EU y Canadá ı Foto: Redes sociales

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

El Mundial de 2026 arrancará oficialmente el jueves 11 de junio. El partido inaugural será el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, el cual se llevará a cabo en la mítica cancha del Estadio Azteca.

Aunque la ceremonia de apertura iniciará aproximadamente 90 minutos antes, el silbatazo inicial está programado para ocurrir en el horario estelar de la Ciudad de México, marcando el inicio de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Las puertas del Estadio Azteca abrirán cuatro horas antes del inicio. Se espera que los aficionados participen activamente en la coreografía masiva que formará parte de la transmisión global, consolidando este inicio como un festival musical y cultural sin precedentes.