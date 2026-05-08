Nadia Ferreira habría revelado el nombre de su hija con Marc Anthony por accidente

Nadia Ferreira habría revelado el nombre de su hija con Marc Anthony

La supermodelo Nadia Ferreira celebró su baby shower en Paraguay, donde se reunió con familiares y amigos mientras se encuentra en la recta final del embarazo de su hija con Marc Anthony.

Sin embargo, se dice que al compartir los detalles de su baby shower, Nadia Ferreira habría destapado cuál es el nombre de su hija con Marc Anthony, un detalle que pretendía mantener fuera del ojo público.

Nadia Ferreira reveló el nombre de su hija

El festejo de la ex miss Paraguay se llevó a cabo en un restaurante en la capital de su país natal y contó con la presencia de sus primas, su hermana, su madre y otros familiares.

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La celebración estuvo ambientada con flores, detalles de bebés y un cartel que decía “baby shower”. Además de los juegos clásicos como cambiar pañales a peluches, hubo un detalle que explotó en redes sociales al ser considerado como un accidente.

Y es que en el centro de mesa se leía un texto que sería una vista sobre el nombre que tendrá la bebé. “Hoy celebramos un baby shower lleno de amor; gracias por acompañarnos M. V. M. F.”, decía el breve mensaje que fue interpretado como las iniciales del nombre de la pequeña.

Nadia Ferreira reveló el nombre de su hija ı Foto: Especial

Y es que la niña tendrá los apellidos Muñiz Ferreira. Por este motivo, las seguidoras de la famosa comenzaron a especular de diferentes nombres que podría tener la menor como Mía Valentina, María Victoria, entre otras variantes.

Nadia se ha mostrada entusiasmada frente al próximo nacimiento de su hija, pues recientemente fue portada de ¡Hola!, donde habló respecto a su segundo embarazo con su esposo.

La joven confesó que se enteró junto con su esposo de su embarazo a finales del 2025. “Fue muy especial. Nos enteramos en Año Nuevo, o sea, el 31 de diciembre. A alguien de mi familia le habían dado la noticia, porque estaba mi familia acá en Miami para las fiestas”, recordó.

Sobre la dulce espera, contó que su hijo tiene un tierno gesto con ella y la bebé en camino: “Sí, le canta [a mi pancita], por ejemplo, ‘Los pollitos dicen’, porque esa es la canción que Marc también me canta”, contó.

“Y Marquito hace lo mismo, es muy amoroso”, expresó acerca del menor, que cumplirá los tres años el próximo 12 de junio. La modelo admitió que ha procurado incluir a su hijo en el proceso, pues sabe que una vez que nazca la pequeña, la atención se va a dividir.