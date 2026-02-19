¿Cuánto tiene de embarazo Nadia Ferreira? La modelo presume su pancita en Premio Lo Nuestro 2026

La modelo paraguaya Nadia Ferreira apareción en Premio Lo Nuestro 2026, ceremonia realizada el 19 de febrero en Miami, Florida, donde participó como presentadora. La ex Miss Universo Paraguay acudió a la gala con un vestido ceñido que dejó ver claramente su embarazo.

Aunque para muchos espectadores la noticia pareció un anuncio, en realidad el embarazo ya había sido confirmado semanas antes. El pasado 28 de enero de 2026, Nadia Ferreira y el cantante Marc Anthony compartieron en redes sociales, su aniversario de bodas, además, dieron a conocer que esperan a su segundo hijo juntos.

La también empresaria se encuentra aproximadamente entre el quinto y sexto mes de gestación, es decir, cursa el segundo trimestre del embarazo.

La presencia de Ferreira en Premio Lo Nuestro fue su primera aparición pública de gran alcance desde la confirmación. Durante la alfombra roja, así como en ensayos previos y segmentos dentro de la transmisión, la modelo de 25 años lució la llamada “baby bump”, lo que generó miles de comentarios en plataformas digitales y cobertura en portales internacionales.

¿Quien es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira contrajo matrimonio con Marc Anthony en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami. Meses después, en junio de ese mismo año, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, conocido públicamente como “Marquito”.

El nuevo embarazo representará el segundo bebé de la modelo y el octavo hijo para el intérprete de “Vivir mi vida”, quien ya es padre de varios hijos fruto de relaciones anteriores.

Desde el anuncio, la pareja ha mantenido discreción sobre detalles como el sexo del bebé o la fecha exacta de nacimiento. Sin embargo, Ferreira ha compartido en redes sociales algunas imágenes de su maternidad y de actividades profesionales, mostrando que continúa con su agenda laboral.

La gala de Premio Lo Nuestro terminó por confirmar visualmente el avance del embarazo. Las fotografías y videos difundidos durante la ceremonia reforzaron la estimación de los especialistas y medios de entretenimiento, que ubican a la modelo en la mitad de la gestación.

