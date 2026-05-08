Bruno Mars lanza ‘Lo Arriesgo Todo’, la versión en español de ‘Risk It All’

Bruno Mars lanzó Lo Arriesgo Todo, la versión en español de su canción Risk It All, la cual ya contaba con inspiración musical mexicana, pues incorporaba sonidos latinos e incluso un mariachi.

Ahora, Bruno Mars demostró su cariño por México al publicar una nueva versión del tema, donde traduce la canción al español. El tema habla de un amor apasionado donde él está dispuesto a darlo todo por su pareja.

La versión original del tema está incluida en su más reciente álbum que es titulado The Romantic. En el video oficial de la versión al español, podemos ver al músico vestido con traje blanco mientras toca la guitarra.

En la reinterpretación muestra la fluidez del músico con el idioma español, pues si bien su acento queda bastante marcado, se nota el esfuerzo por pronunciar cada una de las palabras de la manera correcta.

The Romantic es el primer álbum del artista en cerca de diez años. Ahora, apuesta por el soul y el funk; uno de los temas más populares del disco es “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100.

El músico ya había mostrado el gran aprecio que tiene hacia el público mexicano durante su último concierto en CDMX, cuando se despidió del país con un video especial.

Bruno Mars comenzará con una gira internacional, la cual incluirá una serie de conciertos en México los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Letra de Lo Arriesgo Todo

Yo, por tener tu corazón

La estrella más lejana, te la doy

Haré todo, todo lo que pidas tú

Pídeme la Luna

Yo aprendo a volar

Por tu amor, no hay montaña

Que no pueda escalar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Tomar tu mano, hacerte mía

Quiero ser solo yo el hombre de tu vida

Yo haré todo, todo lo que pidas tú, uh

Sobre fuego, caminar

Para a tu lado estar

Tu corazón herido

Lo puedo curar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Cruzaría todo el mar para abrazarte

Doy mi vida solo por besarte

Yo no voy a parar hasta demostrar

Que te puedo amar

Pídeme la Luna

Yo aprendo a volar

Por tu amor, no hay montaña

Que no pueda escalar

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti

Es loco, pero sí

Yo te quiero así

Lo arriesgo todo por ti