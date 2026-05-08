Bruno Mars lanza ‘Lo Arriesgo Todo’, la versión en español de ‘Risk It All’

Bruno Mars lanzó Lo Arriesgo Todo, la versión en español de su canción Risk It All, la cual ya contaba con inspiración musical mexicana, pues incorporaba sonidos latinos e incluso un mariachi.
Ahora, Bruno Mars demostró su cariño por México al publicar una nueva versión del tema, donde traduce la canción al español. El tema habla de un amor apasionado donde él está dispuesto a darlo todo por su pareja.
La versión original del tema está incluida en su más reciente álbum que es titulado The Romantic. En el video oficial de la versión al español, podemos ver al músico vestido con traje blanco mientras toca la guitarra.
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En la reinterpretación muestra la fluidez del músico con el idioma español, pues si bien su acento queda bastante marcado, se nota el esfuerzo por pronunciar cada una de las palabras de la manera correcta.
The Romantic es el primer álbum del artista en cerca de diez años. Ahora, apuesta por el soul y el funk; uno de los temas más populares del disco es “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100.
El músico ya había mostrado el gran aprecio que tiene hacia el público mexicano durante su último concierto en CDMX, cuando se despidió del país con un video especial.
Bruno Mars comenzará con una gira internacional, la cual incluirá una serie de conciertos en México los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.
Letra de Lo Arriesgo Todo
Yo, por tener tu corazón
La estrella más lejana, te la doy
Haré todo, todo lo que pidas tú
Pídeme la Luna
Yo aprendo a volar
Por tu amor, no hay montaña
Que no pueda escalar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Tomar tu mano, hacerte mía
Quiero ser solo yo el hombre de tu vida
Yo haré todo, todo lo que pidas tú, uh
Sobre fuego, caminar
Para a tu lado estar
Tu corazón herido
Lo puedo curar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Cruzaría todo el mar para abrazarte
Doy mi vida solo por besarte
Yo no voy a parar hasta demostrar
Que te puedo amar
Pídeme la Luna
Yo aprendo a volar
Por tu amor, no hay montaña
Que no pueda escalar
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti
Es loco, pero sí
Yo te quiero así
Lo arriesgo todo por ti