Bruno Mars regresa a los escenarios con su Romantic Tour 2026. Después de casi una década sin lanzar material original, el cantante estadounidense vuelve a México con un espectáculo que combina sus nuevos temas con los clásicos que lo han convertido en una de las estrellas más queridas del pop y el R&B.

La gira del intérprete acompaña al álbum The Romantic, un nuevo disco que contiene nueve canciones que forman una mezcla de soul, funk y ritmos latinos que relejan la energía, carisma y talento del también compositor.

El tour ya inició, por lo que los fans podrán tener una idea de las canciones que pondrán a vibrar durante cuatro noches al Estadio GNP; conoce la posible setlist de Bruno Mars en México.

¿Cuándo se presentará Bruno Mars en México?

El cantante Bruno Mars se presentará en México cuatro noches, los días 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026, en el Estadio GNP Seguros, como parte del Romantic Tour.

La gira mundial acompaña al nuevo álbum del cantante, titulado The Romantic. El disco está integrado por nueve canciones:

“Risk It All”

“Cha Cha Cha”

“I Just Might”

“God Was Showing Off”

“Why You Wanna Fight?”

“On My Soul"

“Something Serious”

“Nothing Left”

“Dance With Me”

Bruno Mars: Setlist del Romantic Tour 2026

De acuerdo con las canciones interpretadas por Bruno Mars al inicio de su Romantic Tour, las canciones que podría interpretar en México, son las siguientes: