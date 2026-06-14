Autoridades brasileñas reportaron la muerte de seis personas en un trágico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, en la zona de Recreio dos Bandeirantes.

Entre las víctimas se confirmó la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspi, una figura reconocida en redes sociales por sus entrevistas irreverentes y humorísticas. El joven de 23 años recientemente había retornado a Internet tras alejarse un tiempo.

Por la gravedad del accidente y la corta edad del influencer, la noticia ha conmocionado a sus seguidores en América Latina y España, quienes lo consideraban una de las voces más frescas del ámbito digital.

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Muere Gaspi en accidente aéreo en Brasil; el youtuber argentino viajaba con Oliver Tree

El youtuber argentino Gaspi murió este domingo luego de que el helicóptero en el que viajaba, junto al cantante estadounidense Oliver Tree, chocara con otra aeronave.

Mueren Oliver Tree y Gaspi ı Foto: IG olivertree/gaspipd

El accidente se produjo por la mañana, en la zona de Recreio dos Bandeirantes, Río de Janeiro, Brasil. Las autoridades locales confirmaron que las dos aeronaves privadas colisionaron en el aire.

Tras el impacto, un helicóptero cayó a unos 100 metros del choque, y la otra unidad se derrumbó sobre un estacionamiento de autos eléctricos, donde provocó un incendio que consumió alrededor de 20 coches.

¿Quién era Gaspi?

Gaspi, cuyo nombre completo era Gaspar Prim Díaz, era un youtuber era originario de Argentina. Tenía 23 años. Aunque era muy exitoso, se retiró unos años del mundo digital y las redes sociales, pero en regresó con más fuerza.

Participó en la Velada del Año V, evento organizado por el español Ibai Llanos, lo que hizo crecer su popularidad a nivel internacional. Además, recientemente Gaspi había estrenado una serie animada en Blender, mostrando interés por expandir su creatividad hacia nuevos formatos.

Ellos son las seis víctimas del accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil:

Las autoridades brasileñas confirmaron que todos los pasajeros de las aeronaves fallecieron. Ellos son:

Oliver Tree (Nickel Oliver Tree): cantante y productor estadounidense, amigo del creador de contenido mexicano Aaron Mercury .

Gaspi (Gaspar Prim Díaz): youtuber argentino.

Lucas Vignale: director argentino de videoclips, colaborador de artistas como Bizarrap y Trueno, y cineasta con obras presentadas en el Festival de Berlín.

Alexandre Souza y Charles Marsillac: pilotos de las aeronaves.

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota): productor musical de Brasil.

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