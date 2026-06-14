Un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro este domingo, mantiene conmocionado al mundo, por la gravedad del evento, pues dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

El impacto de las aeronaves fue tan violento que uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, lo que originó un incendio que consumió más de 20 vehículos.

Entre las víctimas se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director de videoclips Lucas Vignale, además de otras tres personas; en total seis personas perdieron la vida.

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En redes sociales circulan varios videos, tomados desde distintos ángulos, de este trágico accidente aéreo.

Video del accidente aéreo en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

El choque en el que murieron Oliver Tree y Gaspi se produjo a las 8:59 de la mañana en la zona de Recreio dos Bandeirantes. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de una aeronave, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Un clip difundido en X evidencia cómo las llamas y la columna de humo negro fueron visibles desde distintos puntos de la ciudad.

🇧🇷 | Al menos seis personas murieron en Río de Janeiro tras la colisión en el aire de dos helicópteros. Una de las aeronaves se estrelló e incendió en los terrenos de una iglesia abandonada, y las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes. pic.twitter.com/btZajUB9a8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 14, 2026

En otro video publicado por CNN, se puede apreciar varias piezas de un helicóptero color negro sobre el techo de un edificio. El hombre que grabó el clip muestra una cartera, un libro y algunas prendas de ropa de los tripulantes.

Las autoridades brasileñas continúan investigando las causas del accidente, considerado uno de los más graves registrados en el país en 2026.

Aeronave de pequeno porte cai no Recreio dos Bandeirantes, no Rio; moradores relatam explosões em série. pic.twitter.com/uBRGxvIW5W — Xavier com ❌ (@Gilbertoavier) June 14, 2026

¿Quiénes fueron todas las víctimas del accidente en Río de Janeiro?

Oliver Tree (Nickel Oliver Tree): cantante y productor estadounidense, amigo de Aaron Mercury.

Gaspi (Gaspar Prim Díaz): youtuber argentino y participante de La Velada del Año V .

Lucas Vignale: director argentino de videoclips, colaborador de artistas como Bizarrap y Trueno, y cineasta con obras presentadas en el Festival de Berlín.

Alexandre Souza y Charles Marsillac: pilotos de las aeronaves.

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota): productor musical brasileño.

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