Este viernes el rock argentino se viste de luto al confirmarse la muerte de Carlos Indio Solari, una de las voces más representativas de la música argentina y de Latinoamérica. El cantante y compositor tenía 77 años y era recordado por ser el legendario líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Temas como “Ji Ji Ji” y “Pabellón Séptimo” lo consolidaron como una figura de la contracultura. Además, participó activamente en las campañas de búsqueda de los niños y niñas separados de sus familias durante la dictadura en Argentina, trabajando hombro a hombro con las Abuelas de Plaza de Mayo.

Su fallecimiento es una pérdida significativa para la industria musical y miles de fans han expresado su solidaridad con la familia del intérprete. En mayo de 2026, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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Muere Indio Solari, leyenda del rock argentino y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Desde las primeras horas del día, se rumoraba que Indio Solari había muerto y, aunque en redes sociales miles de personas se resistían a creerlo, finalmente se confirmó la noticia.

En un breve comunicado publicado en el perfil de X, antes Twitter, del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se lee: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes".

Además, se pidió al público respeto y comprensión para la familia de Indio Solari en este momento difícil. Se informó que el cantante será despedido por su familia en una ceremonia íntima y “en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también".

“Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, finaliza el comunicado.

¿Quién era Indio Solari?

Carlos Alberto Solari, nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, conocido artísticamente como Indio Solari, fue un músico argentino, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.

El último álbum en el que participó fue El ruiseñor, el amor y la muerte, con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en 2018.

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