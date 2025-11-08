Dua Lipa hizo vibrar el Estadio River Plate la noche del 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira mundial Radical Optimism Tour.

Durante su presentación, la artista británica de raíces albanesas no sólo interpretó sus más grandes éxitos, sino que también sorprendió al público al rendir homenaje a la banda Soda Stereo, liderada por el músico argentino Gustavo Cerati, lo que generó sorpresa entre los asistentes, quienes halagaron su excelente pronunciación del idioma español.

Con un look completamente negro y dominando el escenario con su energía característica, la intérprete de “Training Season” deleitó a los fans al entonar uno de los temas más emblemáticos de Soda , “De música ligera”.

Dua Lipa pone a temblar River

Como parte del Radical Optimism Tour la artista se presentó ayer en el Estadio River Plate y dará otro show esta noche en el mismo sitio.

A través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa compartió varias fotografías y clips de su primer concierto en el Estadio de River Plate. La publicación acumuló en pocas horas más de 700 mil Me Gusta.

“BUENOSSSS AIRES LOS QUIERO MUCHíSIMOO!! NOS VEMOS DE NUEVO ESTA NOCHE!!!”, escribió la cantante.

Dua Lipa canta ‘De Música Ligera’ y su nivel de español sorprende | VIDEO

Una de las escenas más comentadas de la noche fue cuando Dua Lipa dirigió a sus fans unas palabras en español antes de entonar “De música ligera”.

“En cada show que doy en el mundo canto una canción diferente, una canción del país donde yo estoy. Aquí en Argentina aprendí que el rock es muy fuerte.

“Encontré esta canción y yo siento que todos aquí la conocen. Si te la sabes, cántala conmigo”, dijo la artista ante un Estadio River Plate que lucía abarrotado, mientras el público la ovacionó.

Esta canción de la banda argentina Soda Stereo, lanzada en 1990, continúa siendo uno de los himnos más reconocidos del rock en español y marcó un momento especial en la presentación de la cantante, sobre todo al estar en Argentina.

La actuación de la artista británica, quien celebró su cumpleaños número 30 el pasado agosto, fue capturada en varios videos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales como TikTok y X, antes Twitter.

La intérprete fue elogiada por su excelente pronunciación en español. Algunos comentarios fueron:

“Ya es más argentina que Milica y Nathy Peluso“.

"Re bien la pronunciación, pensé que iba a pronunciar todo raro“.

“Dios, habla mejor el español que muchas artistas gringas con complejo de latinas”.

Dua Lipa se presentará nuevamente en el Estadio ubicado en Buenos Aires, Argentina, esta noche, por lo que sus fanáticos esperan ansiosos conocer si repetirá “De música ligera” o interpretará otro tema popular del país.