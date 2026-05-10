Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen sin permiso

Dua Lipa demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares al alegar que la empresa utilizó su imagen en el empaque de televisores sin su autorización ni compensación económica.

La demanda de Dua Lipa a Samsung

Fue el pasado viernes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California que se presentó la denuncia por parte de Dua Lipa contra la famosa empresa multinacional.

Dua Lipa presenta una demanda de $15 MILLONES contra Samsung alegando que el fabricante utilizó su rostro para vender televisores sin compensación ni permiso. pic.twitter.com/OLsshyhamp — Indie 505 (@Indie5051) May 10, 2026

En la denuncia, la cantante afirmó que el fabricante de electrodomésticos utilizó una fotografía con copyright de su rostro en la parte frontal de las cajas de cartón que contenían televisores Samsung.

Después, el paquete con la imagen fue distribuido y comercializado. El documento judicial señala que la imagen fue tomada entre bastidores del festival Austin City Limits en 2024, por lo que sería propiedad de la artista.

La artista mencionó que no tuvo conocimiento del uso de su fotografía hasta el mes de junio del 2025, momento en el que solicitó a la empresa que dejara de utilizarse, una petición que fue rechazada, según la demanda.

“La cara de la señorita Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera ninguna participación, control o injerencia”, señala la presentación judicial recogida por el medio Variety.

En la demanda, se califica la respuesta de Samsung a las solicitudes de cese como “desdeñosa e insensible”. Sostiene que los televisores y su empaque no han dejado de ser comercializados en el país.

En ese sentido, el escrito alega que la compañía se ha beneficiado de manera continua e “inmensamente” por la aparición de la cantante en uno de sus productos, pues se daría a entender que ella los respalda por aparecer en uno de los mismos, sin que exista un acuerdo real.

Los cargos incluyen infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, violación de la ley de derechos de publicidad del estado de California y violaciones de la Ley Lanham federal.

“La arrogancia de Samsung al negarse a detener su infracción confirma su desprecio consciente por los derechos de propiedad intelectual e identidad personal de la señorita Lipa“, indica la demanda.

En la demanda, Dua Lipa solicita daños e indemnizaciones, además de medidas cautelares por infracción de derechos de autor. Hasta el momento, Samsung no ha reaccionado a la demanda o peticiones de más información por parte de medios como Entertainment Weekly.