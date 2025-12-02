Dua Lipa, un Radical Optimism con “Bésame mucho”

La cantante británica, durante uno de sus shows de la gira.

La cantante británica Dua Lipa refrendó su amor por México ayer, pues reconoció que las noches aquí son la cereza del pastel, porque es en este país donde cierra su exitoso Radical Optimism Tour. Para devolver tanto amor que le han dado regaló a sus fans una impresionante interpretación de la canción “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez, pero en la exquisita versión de Luis Miguel.

“¡Wow, México, muchísimas gracias por esta noche tan increíble! He soñado desde que empezó mi tour con estar aquí. Estos tres conciertos son muy importantes, porque cierran mi gira. Esta noche es la cereza del pastel. Gracias por hacerme sentir siempre en casa. Siento una conexión increíble con este país y siempre voy a volver”, expresó en español casi a la mitad del concierto. El público respondió coreando “Dua hermana, ya eres mexicana”.

22 canciones interpretó la noche de ayer la artista

Al inicio, con un body plateado ajustado y un aura de absoluto control escénico, Dua Lipa emergió entre haces de luz al ritmo de “Training Season”, provocando un grito unísono de los 65 mil asistentes que abarrotaron el Estadio GNP Seguros. Acompañada por más de una docena de bailarines, músicos en vivo y tres pantallas monumentales, mantuvo un ritmo ascendente enlazando “End of an Era” y “Break My Heart”, mientras plumas, pasos sensuales y una ejecución impecable marcaban el tono del concierto.

“Bienvenidos a esta fiesta”, lanzó al público antes de “One Kiss”, desatando una oleada de baile que no disminuyó en ningún momento. La energía colectiva se mantuvo incluso en los momentos de mayor dramatismo escénico, como su primer cambio de vestuario: al estilo striptease elegante, inspirado en Demi Moore, apareció con un body negro brillante, encajes y guantes largos para interpretar “Whatcha Doing” y “Levitating”, en una secuencia que elevó nuevamente la temperatura del estadio capitalino.

El Tip: Radical Optimism Tour cerrará con 81 conciertos, con los cuales visitó países de Asia, Oceanía, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Latinoamérica.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Dua Lipa bajó del escenario para convivir con sus fans. Preguntó nombres, abrazó a varios asistentes, firmó autógrafos y se tomó selfies. Un seguidor le obsequió una estola negra que la artista se puso de inmediato para cantar “These Walls”, provocando una ovación cálida y prolongada. “Muchas gracias por estar ahí, los quiero mucho”, expresó visiblemente conmovida.

En un giro sorpresivo y acompañada de guitarras, presentó el cover de “Bésame mucho”, explicando que eligió el tema porque “es importante hacer que nuestros sueños se hagan realidad”. El estadio, fascinado, acompañó la pieza con miles de luces encendidas, pues fue la manera en que le rindió homenaje a México. En esta gira, Dua Lipa ha elegido canciones emblemáticas de cada país que recibe su tour, desde Shakira hasta Caetano Veloso y Mon Laferte, Manu Chao y Daft Punk.

Después, el espectáculo siguió con “Maria” y un tercer cambio de vestuario —otro body, esta vez rojo intenso— con el que incendió el escenario al ritmo de “Physical”, “Electricity”, “Hallucinate” e “Illusion”, llevando la propuesta electrónica a un clímax vibrante que recorrió todo el recinto.

Entre el caos y el disfrute, los fans de Dua Lipa comieron en la Taquería la Dua, que se abrió con motivo de los shows de la artista. Se enfrentaron con cambios de horario, largas filas y una decoración que quedó a deber. ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que “Love Again” fue la canción perfecta para que Dua Lipa subiera a una plataforma colocada en medio del público, la cual se elevó entre fuego, para sentir más de cerca al público.

“De verdad, muchas gracias por este sueño. No saben lo mucho que siente estar aquí. Gracias por apoyarme en cada paso que doy, y sobre todo darme la oportunidad de cumplir mi mayor sueño, que es cantar. Me quiero pellizcar para saber si esto es realidad. Siento mucho su energía”, expresó emocionada la cantante.

Para el cierre, la artista hiló una recta final apoteósica con “Falling Forever”, “Happy for You”, “Anything for Love” y “Be the One”, antes de soltar el imparable catálogo de éxitos: “New Rules”, un interludio de “Dance the Night”, y finalmente “Don’t Start Now” y “Houdini”, que dejaron al público en un estado de euforia total.

Con esta primera fecha en la capital del país, Dua Lipa confirmó no sólo su potencia global, sino su vínculo especial con México. Su arranque aquí deja claro que estas tres noches serán una celebración colectiva difícil de olvidar, pues todavía se espera que interprete otros covers de grandes de la música que ha dado nuestra nación. Sin duda vendrán más sorpresas.