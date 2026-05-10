Exhiben a Ángela Aguilar por usar el cuarto de Inti para sus perros y subirlos a la cama | VIDEO

Exhiben a Ángela Aguilar por usar el cuarto de Inti para sus perros

Christian Nodal desató polémica recientemente tras publicar un video en el que muestra cómo luce el cuarto que preparó para su hija Inti en la casa donde vive con Ángela Aguilar en Estados Unidos.

“Ella me decía ‘no quiero entrar a la casa hasta que esté terminada. Falta un cuarto’ y era el cuarto de mi hija”, contó Christian Nodal sobre como Ángela Aguilar preparó el cuarto de Inti, en una entrevista con Adela Micha.

“Algo que es tan lejano para mi, yo asimilé que cuando tenga cuatro años puede venir y ella ya lo tenía en mente. Ella ha apoyado mucho mi vínculo con mi hija”, aseguró en su momento.

Así luce el cuarto de Inti donde dormía el perro de Ángela Aguilar

A través de redes sociales, se hizo viral el video de Nodal en el que muestra cómo se ve el cuarto de su hija, donde incluye elementos como cactáceos en las paredes, una cuna, ropa e incluso un libro en el que se estaría contando la historia del padre y su hija.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a los Internautas fue la cama, pues muchos recordaron que ahí mismo llegó a dormir el perro de Ángela Aguilar en el pasado.

La propia Ángela ya había mostrado antes elementos de la habitación, incluyendo una foto en donde los perros dormían en la cama de Inti, que mantienen las mismas fundas de almohadas, cojines y cobijas.

Esto desató fuertes críticas en redes sociales por quienes señalaron que el can estaba estrenando el cuarto de la pequeña y que una vez más, la misma no era verdaderamente considerada en la vida de su padre.

Los problemas en la paternidad de Christian Nodal

Fue en septiembre de 2023 que nació Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal. A solo unos meses del parto, el músico dejó a la argentina para comenzar de manera oficial su relación con Ángela Aguilar.

A partir de ese momento, fueron contadas las veces en que el músico se encontró con Inti, siendo el último registrado por medios a finales de mayo del 2025, en medio de dimes y diretes.

Y es que Cazzu ha mencionado que considera que la cantidad que recibe de pensión por parte del padre de su hija es menos de lo adecuado, mientras que él asegura que da lo suficiente y ya hay medidas legales de por medio.

Cazzu también ha señalado que el equipo legal de Nodal ha puesto trabas para que ella pueda viajar en compañía de su hija, a pesar de que la cantante argentina es quien la cuida y que cuenta con una carrera de talla internacional.

Nodal y Cazzu revelan la cara de su hija Inti y afirman que es déntica a él (FOTO) ı Foto: larazondemexico

Por su parte, la intérprete de ‘Con Otra’ ha asegurado que ella no se niega a que su hija y el cantante de regional mexicano convivan, mientras que él también se dice abierto a la conversación, aunque no queda muy claro qué tanto tiempo de calidad ha buscado pasar con la pequeña.

La reciente publicación de Christian Nodal ha avivado el debate por quienes critican al artista por no ser un padre presente en la vida de Inti y resaltan lo poco que la conoce al mostrar cómo luce el cuarto que preparó con Ángela Aguilar.