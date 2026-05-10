Olivia Rodrigo conoce a Lamine Yamal; así fue su simpático encuentro | VIDEO

Las redes sociales se encendieron este domingo por un breve video en el que podemos ver al futbolista Lamine Yamal junto con Olivia Rodrigo, quienes se conocieron antes de El Clásico de Barcelona en Camp Nou.

El encuentro entre Olivia Rodrigo y Lamine Yamal ocurre después de la reciente colaboración de la cantante con el FC Barcelona, pues los jugadores pronto jugarán con su logo en el pecho, como ha sucedido ya con estrellas como Rosalía o Shakira.

Por su parte, el joven futbolista observa desde las gradas después de una fuerte lesión en rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en abril de 2026, lo que le impide jugar el resto de la temporada con el FC Barcelona.

El jugador está siguiendo un tratamiento conservador y se espera que esté recuperado para el Mundial 2026, aunque para muchos, permanece incierto si estará listo para la Copa del Mundo.

Así fue el encuentro entre Lamine Yamal y Olivia Rodrigo

Fue horas previas del inicio del partido entre Barça y Madrid que Olivia bajó al césped y saludó a algunos jugadores, incluyendo a Lamine, con quien compartió unos saludos muy cordiales.

En el video, vemos que se saludan con un par de besos y después posan para un par de fotos antes del partido, donde él lleva ropa casual y ella un vestido negro con detalles de encaje.

Ambos incluso conversan un poco, pero es evidente que se trató de un momento de amabilidad entre ambos que sin embargo, no tardó en volverse viral por lo inesperado que resultó para muchos.

Algunas reacciones fueron:

"Energía de íconos de próxima generación de pop + fútbol".

"Los dos se ven bien juntos, eso es todo lo que digo“.

"Olivia es la protagonista, Lamine es el chico de oro, cruce icónico“.

"Yamal sigue apareciendo por todos lados últimamente, incluso fuera del fútbol“.

"Olivia Rodrigo":

Porque fue vista junto a Lamine Yamal en el juego del Barcelona ante Real Madrid pic.twitter.com/ODIHA8Kriy — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 10, 2026

La intérprete de ‘Drop Dead’ cuenta con más de 56 millones de oyentes mensuales y se encuentra entre las artistas más escuchadas a nivel mundial, lo que la llevó a ser elegida por Spotify para la colaboración.

Este domingo, la cantante asistió a las gradas del Camp Nou. Disfrutó del entrenamiento de El Barça, conoció a los jugadores y el club recibió la camiseta edición especial.

“Culers, es Olivia Rodrigo y deseo que el equipo del FC Barcelona tenga éxito en El Clásico”, dijo brevemente. La noticia de la colaboración emocionó a jugadores como Koundé, quien la escucha normalmente.