Olivia Rodrigo hace realidad sus sueños en la CDMX

Olivia Rodrigo generó una auténtica efervescencia de emociones la noche de ayer en su primera presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Durante poco más de una hora la cantante estadounidense, de 22 años, complació a los fanáticos con algunos de sus temas insignia, al tiempo que reconocía el alto grado de convocatoria. “¿Sabían que éste es el show más grande de mi vida? Mis ojos no lo pueden creer, nos vamos a divertir mucho, los amo Ciudad de México”

El concierto comenzó pocos minutos después de las 21:00 horas con los gritos de “Olivia, Olivia” de parte del público. “Obsessed”, tema ya característico de la apertura de gran parte de los conciertos de su gira Guts Tour (Spilled) fue el primero en sonar, al tiempo que tomaba una guitarra para tocar la melodía.

El Tip: La gira Guts World Tour ha vendido hasta el momento 1.4 millones de entradas. Se ha presentado en Asia, América, Europa y Oceanía.

Casi de inmediato, “Vampire” sonó en el escenario mientras se mostraba una gran luna roja en la pantalla para después dar paso a uno de los temas que la catapultó a la fama: “Drivers License”, en el que ahora aprovechó para tocar el piano.

La artista californiana confesó que el público mexicano carga con una fama muy especial. “Ustedes son conocidos por ser muy ruidosos, espero escuchar algo de eso”, tras esa declaración, los gritos ensordecedores de los fans no se hicieron esperar.

“Bad idea right?”, canción reconocida por ser un monólogo de Rodrigo para con ella misma, retumbó en el recinto, mientras bailaba sensualmente junto a sus bailarinas.

A la mitad del show, “Love is Embarrassing” y “Happier” sonaron, al tiempo que estrellas se mostraban en la pantalla. “Gracias, chicos, por hacer realidad mis sueños”, dijo Olivia Rodrigo antes de entonar “Enough For You”, a lo que gran parte de los asistentes respondió con cartulinas con la leyenda “You’re Enough for Us”.

En este punto, la vocalista no pudo contener las lágrimas y declaró una vez más su amor por la capital mexicana. “Los amo muchísimo, en verdad, esto es muy loco. Amo a la Ciudad de México, es uno de mis lugares favoritos e incluso fui a comer tacos”, dijo la joven cantante.

Aunque confesó que su español no era muy bueno, se animó a dedicar un “Qué hermosa audiencia” al público que esta noche le aplaudía cada canción y baile, mostrando sus mejores outfits en los que el color morado fue el común denominador.

Con “Teenage Dream”, el público dedicó a Olivia Rodrigo un inmejorable fondo lleno de luces moradas, pues algunas fans habían repartido previamente papelitos de colores para colocar en el celular específicamente durante esta canción. “Deja vu” fue el último éxito antes de la parte final del concierto.

Con “All-American Bitch” dejó que los asistentes se le rindieran una vez más y los gritos no pararon de escucharse por todo el recinto. “Good 4 U” hizo vibrar aún más a los 65 mil fanáticos que se hicieron presentes en la velada que terminó con “Get him back!” junto a los cientos de estrellas de papel que despidieron un espec-

táculo que no estuvo libre de polémica, pues en redes sociales se criticó que la artista no haya presentado una setlist ni una producción tan completa como sí lo hizo en algunos espectáculos que ofreció en Estados Unidos. El show duró sólo hora y media y no incluyó una luna morada que colgaba y en la que ella se subía.