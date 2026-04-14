Christian Nodal y Ángela Aguilar aplazan boda religiosa: ¿Cuándo es la fecha?

El cantante de regional mexicano dio a conocer durante una entrevista para el canal de televisión de República Dominicana Telemicro que él y Ángela Aguilar no se casarían religiosamente en la fecha que se tenía estimada.

Ángela Aguilar y Christian Nodal ya se casaron por el civil en 2024; pero en noviembre del 2025 la cantante habría compartido durante su gira por Estados Unidos que se casaría en mayo por la iglesia.

Sin embargo, Christian Nodal apuntó recientemente que no se casarían el próximo mes, pero dijo que el aplazamiento de la fecha no significaba que no se casarían, sino que solamente “se va a posponer un poquito más.”

Christian Nodal y Ángela Aguilar ı Foto: IG: @angelitaas.vip

¿Cuándo es la boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En la entrevista el cantante precisó que querían casarse en Zacatecas, pero debido a la situación que está atravesando en el país tomaron la decisión de posponer la ceremonia religosa.

Apuntó que el accidente ocurrido afuera del rancho El Soyate tiene mucho que ver con el aplazamiento de la ceremonia; dijo que aún no tienen una fecha establecida, y tampoco compartió más detalles sobre cómo y dónde se realizará su boda religiosa.

Apenas en febrero Ángela Aguilar y Christian Nodal se encontraban en el rancho propiedad de la dinastía Aguilar cuando ocurrió un enfrentamiento armado entre un grupo delictivo y las autoridades, en el que se realizó la detención de “El Braca.”

Después del anuncio sorpresa de Ángela en 2025 sobre la ceremonia religiosa, Christian Nodal fue cuestionado sobre su boda por la iglesia cuando se encontraba en Las Vegas, y este apuntó que le gustaría que fuera “bien mexicanota.”

Por lo que se podría esperar que esta boda religiosa probablemente cuente con más invitados que su boda civil, y tal vez en esta ocasión los cantantes decidan compartir más información o imágenes sobre este emotivo momento con sus fanáticos.

La boda civil de ambos cantantes se llevó a cabo en 2024 con pocos invitados presentes, incluyendo a los padres de ambos y famliares muy cercanos de la pareja que ha provocado tanta controversia desde hace casi dos años.

La posible realización de la ceremonia religiosa comenzó a ser muy hablada en redes sociales luego de que el creador de contenido Kunno; amigo de ambos cantantes, revelara que se encontraban realizando preparativos para la boda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.