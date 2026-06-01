¿De qué murió en la vida real Angus Cloud, el actor de Euphoria?

Angus Cloud comenzó su carrera desde el 2019, pero logró hacerse más conocido en el mundo de la actuación tras haber interpretado a Frezco, uno de los amigos de Rue en la serie Euphoria.

Frezco era un traficante de drogas, que pese a estar inmerso en el mundo de la delincuencia dejaba ver su buen corazón con los consejos que le daba a algunos personajes de Euphoria.

La serie tuvo una extensa interrupción en su producción, pues pese haber sido estrenada en julio del 2019 y tener la segunda temporada en 2022, la tercera temporada fue estrenada hasta el 2026.

Debido al tenso cierre que se vivió en la segunda temporada de Euphoria, en el que Fezco se enfrentó a un gran problema durante un tiroteo con agentes que terminó con la vida de su “hermano” Ashtray.

Frezco es detenito luego del tiroteo en su casa y no logra asistir a la obra de teatro de Lexie, con quien tiene una gran conexión emocional, pero tras la muerte en la vida real de Angus Cloud los fanáticos de la serie se preguntaron qué pasaría con su personaje.

¿De qué murió en la vida real Angus Cloud?

En 2023 la muerte del actor estadounidense Conor Angus Cloud Hickey causó conmoción entre los fanáticos de la serie y sus seguidores, pues esta se dio tan solo unos días después de que cumpliera 25 años de edad.

Angus Cloud fue encontrado sin vida dentro de su casa ubicada en Oakland, California por su madre, quien informó que la muerte del actor habría sido provocada por una sobredosis accidental.

Se presume que el actor estadounidense consumió una mezcla de varias sustancias nocivas y letales; además, este acontecimiento se dio una semana después de que su padre falleciera.

De acuerdo con una declaración que brindó la oficina forense del Condado de Alameda al medio NBC, Angus Cloud consumió una mezcla mortal de metanfetamina, fentanilo, cocaína y benzodiacepinas.

Ante la muerte de Angus Cloud el primer capítulo de la tercera temporada de Euphoria es dedicado a él y a Eric Dane; y en cuanto a Fezco, de acuerdo con una conversación entre Lexi y Rue este se encuentra en prisión cumpliendo una sentencia de 30 años.

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