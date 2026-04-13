¿Qué pasó con Kat? El personaje de Barbie Ferreira en la temporada 3 de Euphoria

La tercera temporada de Euphoria ya comenzó a transmitirse a través de la plataforma de HBO MAX y sabíamos que habrían un par de ausencias de personajes que formaron parte de las temporadas pasadas como Fezco o Kat.

¿Qué le pasó a Kat en la temporada 3 de Euphoria?

Fue en agosto del 2022 que Barbie Ferreira, quien interpretaba a Kat en la serie de Euphoria, dio a conocer que abandonaría el proyecto, ya que no estaba de acuerdo con la dirección que podría tener su personaje en el futuro.

Barbie Ferreira says she left ‘Euphoria’ because she didn't want to play 'the fat best friend,' and doesn't think creator Sam Levinson 'relates to Kat':



“I feel like with season two [it] was kind of a struggle for both parties. Sam, me... it was a struggle to find the… pic.twitter.com/OJmnsVAsBi — Pop Crave (@PopCrave) April 3, 2023

“Me parece que con la temporada dos [fue] como una lucha para ambas partes. Sam (Levinson), yo... fue una lucha encontrar la continuación de ella. Así que en realidad fue realmente doloroso verlo y ver a los fans molestos. Solo sentí que, tal vez es como que me quedé un poco más de la cuenta?”, dijo en aquella ocasión.

En otro momento más reciente, también comentó: “Pero no me estaba permitiendo realmente mostrar mi rango. De hecho, se estaba reduciendo con el tiempo, y era como, lo que me hace feliz es actuar y hacer crecer mi carrera”, dijo.

El personaje de Kat era la mejor amiga de Cassie y Maddy. En su historia, podemos ver la problemática de la aceptación corporal; además, se muestra como una persona muy creativa.

Contrario a lo que ocurrió con el personaje de Fezco que fue mencionado en el primer episodio de la segunda temporada, sobre Kat no se ha dicho nada en Euphoria de momento, por lo que se desconoce qué fue lo que le sucedió al mismo.

A pesar de ello, es posible que se cuente algo sobre ella o sea mencionada de manera breve en los siguientes episodios de la temporada, pues ella sí era uno de los personajes centrales de la historia.