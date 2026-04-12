Así fue el homenaje a Eric Dane en Euphoria 3 | FOTO

Eric Dane interpretó al personaje de Cal Jacobs en las primeras dos temporadas de Euphoria, su muerte marcó al elenco de la serie que se transmite por HBO, por eso lo recordaron en el primer capítulo de la tercera temporada.

El actor, quien murió el pasado 19 de febrero de 2026, luego de haber padecido de una dolorosa enfermedad llamada Esclerosis Lateral Amiotrófica (conocida como ELA).

La muerte del histrión dejó un gran vacío en Hollywood, no solo por su participación en Euphoria, sino porque hizo un entrañable personaje en la serie Grey’s Anatomy llamado Mark Sloan.

Así fue el homenaje que le hicieron a Eric Dane en Euphoria 3

Al inicio del primer capítulo de la tercera temporada de Euphoria apareció la foto de Eric Dane acompañada de la leyenda: “En memoria de Eric Dane 1972 -2026″.

Eric Dane recibe homenaje en Euphoria 3 ı Foto: Especial

Eric Dane interpretaba a Cal Jacobs, el papá de Nate Jacobs, quien era un exitoso empresario con secretos oscuros. En las temporadas pasadas Cal Jacobs parecía un hombre rudo que presionaba a su hijo Nate para sobresalir en deportes y ser un hombre imponente y varonil. Sin embargo, Cal tenía un secreto en el que se reunía con mujeres trans muy jóvenes y se grababa teniendo intimidad con ellas.

Su hijo Nate descubrió su oscuro secreto y desató un caos en la familia. Ahora en la tercera temporada Nate retomó el negocio de su padre y trata de levantarlo y salir a flote.