Euphoria: Final explicado del capítulo 1 de la temporada tres

Ya se encuentra disponible en la plataforma de HBO MAX el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, por lo que finalmente sabemos qué fue lo que sucedió con los personajes principales después de que terminaran la preparatoria.

Una vez más, Euphoria apuesta por incomodar, provocar y llevar a sus personajes al límite con historias que mezclan situaciones extremas con toques de verdad. La protagonista, Rue (Zendaya), ahora está atrapada en una red criminal que la supera.

Por otro lado, Cassy y Nate (Sydney Sweeney y Jacob Elordi) están próximos a casarse, y Maddy (Alexa Demie) es la asistente de una importante ejecutiva.

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¿Qué pasa al final del primer episodio de la tercera temporada de Euphoria?

El episodio finaliza con Rue, quien es obligada a trabajar como mula y mensajera para la traficante Laurie; al final, ella se encuentra en la mansión de Alamo, un empresario ligado a clubes nocturnos y el crimen.

La noche sale de control después de que una de las strippers muere por una sobredosis de fentanilo mezclado con la droga que Rue entregó, por lo que parece que la mujer estaría a punto de pagar con su vida.

Sin embargo, cuando ella asegura que cree que Dios los puso en el mismo camino, Alamo decide no matarla. De este modo, la mujer se ve envuelta nuevamente en un entorno lleno de peligros.

En el episodio, también podemos ver las vidas de los otros personajes. Maddy aparece en este episodio como la asistente de una ejecutiva importante en Hollywood; por su parte, Lexi (Maude Apatow), ahora forma parte de la industria del entretenimiento, siendo la que tiene (aparentemente) el mejor destino de entre el resto.

Una de las tramas que más llama la atención es la de Nate y Cassie, quienes siguen juntos desde la preparatoria y están a punto de casarse.

Sin embargo, ella desea una boda de lujo que él no puede costear, por lo que ella propone hacer contenido para adultos a través de la plataforma de OnlyFans y quiere hacerse famosa en redes sociales a toda costa.

El segundo episodio de Euphoria se estrena el próximo 19 de abril a través de la plataforma de HBO MAX.