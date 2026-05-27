Liquits convierte siete años de silencio en un estallido creativo

Los integrantes de Liquits, en una sesión de fotos

Siete años lejos de los escenarios. Diez sin grabar un disco de estudio. Séptimo álbum de su carrera. Para Liquits, el número siete dejó de ser coincidencia y terminó convirtiéndose en una especie de ritual creativo que detonó Déjà Vu, el material con el que la agrupación mexicana vuelve a colocarse en el radar musical con guitarras potentes, letras surrealistas y un discurso que abraza tanto el caos como la celebración de seguir vivos.

El regreso nació casi por accidente. Lo que sería un vinilo de grandes éxitos terminó transformándose en un disco completamente nuevo después de que Ro Velázquez, Edi Kistler y Teo de María y Campos volvieron a encerrarse juntos en un estudio y descubrieran que la química seguía intacta.

El Dato: LIQUITS se presentará el 9 de octubre en La Maraka, donde llevarán de vuelta El ataque de los cabezas de limón, un show multimedia inmersivo.

“Estábamos curioseando en el estudio, platicando de sacar un vinilo de grandes éxitos de la banda y buscando los masters. Tenía mucho tiempo que no nos reuníamos ahí y eso nos inspiró. Dijimos: ‘Mejor hagamos un álbum’”, contaron en entrevista con La Razón.

La decisión terminó abriendo una nueva etapa para la agrupación. Entre bromas, humo de cigarro, recuerdos y largas sesiones de producción, comenzó a tomar forma un álbum de 14 canciones que mezcla reggae, punk, rock alternativo y momentos mucho más introspectivos de la agrupación.

“Nos rejuntó en un estudio a contarnos los mismos chistes y los mismos rollos que nos inspiran”, explicó Velázquez sobre el espíritu del disco, cuyo título hace referencia a esa sensación de regresar a un lugar emocional que nunca desapareció del todo.

Dentro de las sorpresas del material aparece la versión original en inglés de “Desde que”, titulada “Since That Day”, una composición creada desde 2003 que ahora por fin verá la luz tal y como nació.

“Algunas personas pensaron que nos estábamos haciendo un cover en inglés actual, pero no. En realidad, es la versión original que se hizo antes que ‘Desde que’ como la conoce la gente en español”, relató uno de los integrantes.

El álbum que lanzaron también rescata “No lo sabes”, canción que formó parte de la serie Walkie Talkies y que nunca había llegado oficialmente a plataformas digitales.

“Era una rola que nos pedían mucho en los shows”, dijeron sobre el tema que decidieron regrabar.

Más allá de la música, el álbum Déjà Vu refleja la manera en la que la banda observa actualmente el mundo. Lejos de intentar sonar como una copia de sí mismos, los músicos apostaron por escribir desde la honestidad y mantener viva la imaginación que siempre caracterizó a los Liquits.

“Algo que nos ha caracterizado es que le tenemos muy poco miedo a la imaginación. Nos gusta extraer cosas de sueños, de paisajes, del surrealismo”, explicó Edi Kistler.

Ro Velázquez incluso definió el material discográfico como un trabajo con tintes existencialistas, aunque sin abandonar el sentido lúdico que siempre ha distinguido al grupo.

“Hablamos mucho de cómo transformar sentimientos negativos en positivos, de esta alquimia que se puede hacer con las vivencias”, señaló.

La banda reconoció que el panorama musical cambió radicalmente desde sus primeros años. Sin embargo, lejos de verlo como una amenaza, consideró que hoy existen más oportunidades para los proyectos independientes y para los géneros alternativos.

“Ahora hay una variedad infinita de géneros y bandas. Ya no estamos encasillados en lo que sonaba en la radio únicamente”, comentaron.

El regreso también incluye colaboraciones importantes. Una de las más destacadas es la participación de Dr. Shenka, de Panteón Rococó, en “Recuerdo de verano”, canción en la que el intérprete grabó un rap y coros prácticamente en una sola sesión.

“Le mandamos la canción, le encantó y cayó un día al estudio. En diez minutos ya tenía el rap”, contaron.

Además, Liquits confirmó nuevos proyectos, entre ellos un homenaje a una banda mexicana de su generación y una canción conmemorativa rumbo al Mundial.

Liquits convierte siete años de silencio en un estallido creativo │ DEJA VÚ ı Foto: Especial

DEJA VÚ

Banda: Liquits

Año: 2026

Producción: Liquits y Andrew Weiss