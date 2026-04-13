¿Qué pasó con Fezco? El personaje de Angus Cloud en la temporada 3 de Euphoria

Ya se encuentra disponible el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria y con ello, se ha revelado qué sucedió con el personaje de Angus Cloud, Fezco, una de las grandes interrogantes de los fans de la serie de HBO MAX.

Recordemos que en 2023, Angus Cloud falleció y una de las grandes preguntas del público era qué sucedería con el personaje del actor. Por su parte, el creador de la serie, Sam Levinson, contó que deseaba honrar al actor y mantener la presencia de Fezco en la temporada.

Revelan la devastadora causa de muerte de Angus Cloud de Euphoria ¿qué le pasó? ı Foto: larazondemexico

“Pensé que, si no podía mantenerlo vivo en la vida real, tal vez podría mantenerlo vivo dentro de la serie. Todo esto fue una forma de honrarlo”, reveló en una entrevista reciente,

¿Qué le pasó a Fezco en la tercera temporada de Euphoria?

Al final de la segunda temporada de Euphoria, podemos ver al personaje preparándose para ir a ver la obra de Lexi, cuando le avisan que fue traicionado, pues recordemos que él vendía drogas para mantenerse a él y a su hermanito.

De este modo, la policía irrumpe en la casa y el final del personaje había quedado abierto, aunque muchos aseguraban que moría. Sin embargo, en el primer episodio de la tercera temporada mencionan cuál fue su destino.

Esto ocurre mientras que Rue se encuentra de visita con Lexi y mientras conversan, ella le dice a su amiga que debería llamar a Fezco, a lo que la joven replica que no ha encontrado un momento libre para hacerlo y que sus horarios no empatan.

FEZCO has been in prison for years and he still thinks about lexi in euphoria i’m sick pic.twitter.com/dcfU7Xmhtz — ؘ (@rhaenyrarchives) April 13, 2026

Es entonces cuando Rue dice que él “no se irá a ninguna parte” y explica que su amigo se encuentra en prisión, donde cumple una condena de 30 años, pero que aún así le ha mencionado que extraña a Lexi, pues había cierta química entre los dos.

La tercera temporada ocurre cinco años después de los hechos de la segunda temporada de la serie, pero se desconocen cuántos son los años que le quedarían a Fezco en prisión, ya que de momento no se dio mayor información sobre los delitos por los que fue juzgado o cuándo fue sentenciado.

Los fans de Euphoria encontraron este pequeño momento que se toma para contar la historia como un momento entrañable para honrar la memoria de Angus Cloud, ya que incluso el personaje de Lexi parece extrañar bastante a Fezco.