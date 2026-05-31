Así fue la emotiva despedida de Rue y Fezco en el final de Euphoria | VIDEO

El final de Euphoria fue muy emotivo con la muerte de Rue, la protagonista de la serie y además porque en este último capítulo le rindieron homenaje a Fezco, quien era interpretado por el actor Angus Cloud y que falleció en el 2023.

Después de que Rue arriesgó su vida para sacar las pertenencias de Álamo, su jefe, de la casa de Laurie, la mujer rival de Álamo que le robó su caja fuerte.

Rue fue arrastrada por un caballo por la gente de Laurie y además sobrevivió a las presiones de la DEA y Álamo fingió que ya la había perdonado y que no desconfiaba de ella al final, él la mató al darle un frasco con medicinas que en realidad tenían fentanilo y Rue murió de sobredosis por esta droga.

Así fue la despedida de Rue y Fezco en el final de Euphoria

Cuando Rue se va del negocio de Álamo llega a la casa de Ali, su padrino en los centros de rehabilitación. Ella le pide quedarse con él en su sofá y él le dice que sí.

En ese momento Rue empieza a agonizar y piensa que Fez se logra escapar de la cárcel y que ella tiene que ir a ayudarlo, pero en realidad llega a su casa y ver a su mamá por última vez.

Se abrazan y es un símbolo de que dejan atrás el pasado, pues la mamá de Rue no le volvió a contestar el teléfono por sus adicciones a las drogas.

Asimismo, Rue ve a Fezco, su amigo, el que la apoyó durante las primeras temporadas. Ambos aparecen en un campo sonriendo mirando hacia el horizonte en el atardecer.

cena da rue encontrando o fezco após a morte dela é a mais linda da temporada. 🖤#euphoria pic.twitter.com/4OB3W1PhRw — ruan (@billiepicuda) June 1, 2026

Este momento fue uno de los más emotivos para los fans, ya que es un momento simbólico en el que Rue se reencuentra con su amigo, ya que Angus Cloud, el actor que interpretó a Fezco en la serie murió en la vida real en el 2023 a causa de sobredosis.

Los fans de la serie lloraron con este final y agradecieron que Euphoria le haya hecho este homenaje a Angus Cloud, ya que era uno de los personajes favoritos de la serie y cuando se dio a conocer su muerte causó conmoción en las redes sociales.

“La escena de Rue encontrándose con Fezco después de su muerte es la más bonita de la temporada", “Todavía estoy sin palabras con el flashback de Rue con Fezco… lloré tanto, ellos homenajeando a Angus Cloud", “¿Cómo puede el flashback de Rue y de Fezco ser más largo que una temporada entera?“, fueron algunos de los comentarios de los fans.

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