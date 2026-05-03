¿Quién es Anna Van Patten, actriz que interpreta a Kitty en Euphoria 3?

El capítulo 4 de la tercera temporada de Euphoria se llama “A Kitty le gusta bailar” y aunque en un inicio los fans creyeron que se trataba de un guiño al personaje de Kat Hernández, interpretado por la actriz Barbie Ferreira, lo cierto es que el episodio tienen un giro mucho más turbio.

¿Quién es Kitty en Euphoria?

Kitty es una de las nuevas bailarinas del bar de Álamo, el jefe de Rue (Zendaya), se trata de una chica rubia y joven, quien llegó a reemplazar a una de las dos bailarinas que perdieron en los primeros episodios de la temporada: Trish y Angel.

Kitty llega a “audicionar” y los encargados del bar la observan por su espectacular figura que presume casi desnuda.

Rue, quien entra a la oficina principal del bar, puede ver en las cámaras todo lo que le hacen a Kitty, la joven es golpeada y tomada brutalmente por un hombre, aunque trabaja en un bar ofreciendo sus servicios para adultos, Rue observa la brutal manera en la que la tratan a tal grado que parece más un abuso sexual que un trabajo.

i need justice for my girl kitty, that scene made me sick to my stomach #euphoria pic.twitter.com/oSzY27knkr — liesha?! (@haloxangels) May 4, 2026

Rue le pregunta a solas que si está ahí en contra de su voluntad, pues la ve muy afectada y golpeada, pero Kitty solo le dice que a ella le gusta bailar, pero en la realidad es que nunca se le ve bailando.

Este capítulo de la serie de HBO es uno de los más fuertes en los que se exhibe de manera cruda la trata de personas y a las terribles situaciones que se enfrentan para sobrevivir.

¿Quién es Anna Van Patten, Kitty en Euphoria?

Anna Van Patten es una actriz estadounidense de 27 años de edad. Nació y creció en la ciudad de Nueva York, en un entorno inmerso en el cine y la televisión.

Su padre es Timothy Van Patten, un director, escritor y productor conocido por trabajos en series como The Sopranos y Boardwalk Empire.

As coitadas nas meninas da boate estão ali só para aparecerem em cenas humilhantes, entendo muito essa discussão mas algumas cenas são meio desnecessárias e extensas demais,pobre da Kitty nesse episódio,me deu um sentimento muito ruim #Euphoria pic.twitter.com/Ejt17XZvgT — as paranoias de uma jovem qualquer (@_girlrainbow) May 4, 2026

Su hermana mayor es Grace Van Patten de 29 años de edad, también es una actriz reconocida actriz. Además entre otros de los familiares de Anna están su tío Dick Van Patten y su tía Joyce Van Patten. A pesar de esta herencia familiar, Anna no sintió presión para seguir el mismo camino; al contrario, esto le permitió apreciar profundamente el arte de contar historias desde temprana edad.

Su formación artística fue sólida y deliberada. Asistió a una escuela secundaria de artes escénicas (Fiorello H. LaGuardia High School), donde se especializó en drama, y luego estudió cine en The New School. Durante y después de la universidad, se preparó intensamente con audiciones, clases de actuación, voz e improvisación.

Esta preparación técnica y su interés por todos los aspectos de la producción cinematográfica (no solo la actuación) han marcado su enfoque profesional, combinando pasión interpretativa con una comprensión más amplia del medio.

Su carrera comenzó con apariciones en series policiales y dramas conocidos. Ha tenido roles en La ley y el orden: unidad de víctimas especiales (2019), FBI: Most Wanted (2020) y la película Master (2022), entre otros proyectos iniciales como Bussed (2018).

Su primer gran avance llegó en 2021 con un papel recurrente en el reboot de Gossip Girl de HBO Max, donde interpretó a Grace Byron, la novia de Obie Bergmann e hija de un político. Este trabajo le dio mayor visibilidad y le permitió aprender directamente en un set de alto nivel.

En 2024-2025 consolidó su trayectoria con proyectos importantes. Interpretó a Deanna Knox, hermana de Amanda Knox, en la miniserie de Hulu The Twisted Tale of Amanda Knox, compartiendo pantalla con su hermana Grace en el rol protagónico.

Esta experiencia familiar y emocional le permitió explorar temas complejos de apoyo, honestidad y resiliencia. Posteriormente, fue seleccionada para la muy anticipada tercera temporada de Euphoria de HBO, lo que la posiciona como una de las talentos jóvenes en ascenso en la industria.