El personaje de Ali es una de las personalidades recurrentes de la serie Euphoria, quien en el episodio siete de la tercera temporada ha cobrado protagonismo después de que se dio a conocer la historia detrás.

¿Quién es Ali en Euphoria?

Ali Muhammad es un personaje recurrente de las temporadas de Euphoria, interpretado por Colman Domingo. Se convierte en una figura importante para Rue Bennet, pues el exadicto le trata de brindarle orientación.

ali backstory next episode that’s what the fans wanna see! #Euphoria pic.twitter.com/u0nqngXlwx — a (@mr_tashiduncan) May 18, 2026

En ese sentido, Ali es el mentor de Rue en Narcóticos Anónimos. Sin embargo, en el episodio siete de la tercera temporada conocemos más detalles sobre su historia personal.

Ali nació como Martin y venía de un hogar marcado por la violencia doméstica y la adicción, donde su padre maltrataba a su madre. Como resultado, Ali recurrió al alcohol y las drogas para sobrellevar la situación familiar.

Con el tiempo, consiguió un trabajo como bombero, se casó y tuvo dos hijas, pero el abuso de sustancias no dejó de ser un problema en casa, lo que lo llevó a convertirse él mismo en un violentador.

Por este motivo, su hija Marie le guarda rencor y evita todo contacto con él, prohibiéndole ver a su nieto, Rashad. Este incidente marcó profundamente a Ali, quien ahora reconoce los problemas que las drogas pueden causar no solo a quienes las consumen, sino también a quienes los rodean.

Tras divorciarse y perder su trabajo, decidió ingresar en un centro de rehabilitación, se convirtió al islam y cambió su nombre a Ali, un nombre más tradicionalmente islámico, como una forma de empezar de cero en su vida.

En el arranque del episodio también se muestra el “libro de la muerte” donde él recolecta los nombres de las personas que no lograron salvarse de las consecuencias de las adicciones.

Esto último desató la teoría de que en el próximo episodio, podremos ver la despedida de Rue, cuyo nombre escribiría Ali en su libreta, pues muchos especulan que el personaje de Zendaya morirá esta temporada.