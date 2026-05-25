¿Quién era y de qué murió la actriz Teresa Berrios?

Este domingo 24 de mayo se dio a conocer la muerte de la actriz Teresa Berrios Tapia, quien es reconocida en Chile por su participación en diversos proyecto del entretenimiento como teatro, televisión y radio.

Teresa Berrios Tapia falleció con 103 años de edad. La noticia fue confirmada por Chile Actores; la corporación emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales.

Murió la actriz, Teresa Berrios Tapia (103), de las más longevas en Chile.



Destacó Chile Actores que participó en obras como 'Fuera de Control', 'Machos', 'El día menos pensado', Oro Verde', 'Mea Culpa', entre muchas otras.



- "Nuestro abrazo a su familia, compañeros, amigos y… pic.twitter.com/ULnAoJVcR5 — Schwartzmann Salvador (@S_Schwartzmann) May 25, 2026

La mujer era considerada como una de las actrices más longevas de Chile y sorprendió a las generaciones que la recuerdan por su participación en una amplia variedad de proyectos a través de su trayectoria artística.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida compañera, la actriz Teresa Berrios Tapia. Con más de cien años de vida, Teresa fue una de las artistas más longevas de nuestra organización”, señaló el comunicado.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lamentó la noticia a través de un breve comunicado. “Su trayectoria la llevó a ser voz de recordados espacios de radioteatro”, destacaron.

“Su trayectoria y compromiso con las artes escénicas y de la representación forman parte del patrimonio cultural y audiovisual de nuestro país”, agregaron.

¿Quién era y de qué murió Teresa Berrios?

Teresa Barrios era una actriz chilena cuya vida privada mantenía lejos de ojo público. De momento no se ha revelado cuál fue la causa de muerte de la actriz y tampoco se sabe si padecía alguna enfermedad importante; sin embargo, muchos coinciden que su avanzada edad tuvo relación con su fallecimiento.

Algunas de sus obras más destacadas fueron “Fuera de Control”, “Machos”, “Oro Verde”, “Mea Culpa”, “El día menos pensado”, entre otras. Su velorio se realizó en la Iglesia Santa María de Las Condes, ubicada en Avda. Las Condes 9700.