Maribel Guardia deshereda a su nieto y lo poco que le dejará será hasta que cumpla 30 años | VIDEO

Después de que un juez penal designara a Addis Tuñón como la tutora legal definitiva de José Julián, el hijo de Imelda Garza y Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia ha tomado una decisión drástica, pues ha perdido el cargo que ejercía desde hace tiempo.

Maribel Guardia saca a su nieto del testamento

Maribel Guardia ha reconsiderado cómo será su testamento y confesó que ahora busca ajustarlo pues en el pasado, todo su patrimonio estaba dedicado a su nieto, pero ahora no será así.

Fue en un encuentro con medios de comunicación que la estrella de televisión aclaró que decidió hacerle modificaciones a su testamento. “Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que, consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no”.

Asimismo, mencionó que hay cosas que ya se encuentran a nombre del menor, por lo que estas mismas no dejarán de pertenecerle, pero le serán entregadas hasta que él cumpla 30 años de edad.

“Tengo unas cosas ya a nombre del niño, por supuesto, que se le entregará cuando tenga 30 años, ya que él sea un adulto y tomé sus propias decisiones”, aseguró Maribel Guardia como una manera de proteger su patrimonio de las otras personas involucradas.

Maribel Guardia desata un escándalo familiar al revelar que cambiará drásticamente su testamento para quitarle el control total de sus bienes a su nieto, José Julián. Con la contundente frase "Ya no pienso dejarle todos mis bienes", la actriz dejó en claro que la fortuna no se… pic.twitter.com/TKxDpIClK4 — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) May 25, 2026

Maribel Guardia en desacuerdo con que Addis Tuñón sea la tutora de su nieto

También criticó a Addis Tuñón por sus declaraciones y aseguró que tendría la intención de remover a Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa, destinada al pequeño.

“Esta señora, está tan feliz, parece la primera dama de la República, ´mi primera moción es que destituyan a Marco´”, criticó, lo que dejó ver su molestia por las decisiones tomadas en torno al tema legal de su nieto.

Señaló además que Addis no cuenta con una relación cercana con José Julián, por lo que le extraña que la presentadora de televisión sea la nueva tutora del nieto.

“Presentaron la moción desde octubre y, en noviembre, contestamos al juez que nosotros no teníamos ningún interés; esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá, yo nunca la vi por mi casa, en los ocho años que el niño vivió conmigo, nunca fue a verlo”, dijo.

Finalmente, Maribel Guardia se mostró resignada frente a la convivencia con el hijo de Julián. “Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño, hay momentos de uno, en la vida, que tienes que aprender a soltar, porque si no, te vuelves loco, me ha tocado a soltar desde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos, lo del niño me duele muchísmo, pero mi corazón ya sabe de dolores", lamentó.