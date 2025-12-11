Maribel Guardia sorprende con vestido con imagen de la Virgen de Guadalupe y su hijo Julián | FOTOS

Maribel Guardia y su vestido con el que cantó las mañanitas a la Virgen de Guadalupe

La actriz y cantante Maribel Guardia presumió su impactante vestido con el que fue a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la noche y madrugada de este 12 de diciembre de 2025.

La artista lució una pieza firmada por el reconocido diseñador de las estrellas Mitzy.

Así es el vestido con el que Maribel Guardia le cantó a la Virgen de Guadalupe

Se trata de un vestido en corte princesa, la pieza cuenta con un corsé en color azul claro que tenía incrustaciones de cristales y en la parte de enfrente tenía una impresionante pintura de flores.

La falta en un tono azul más oscuro fue la más llamativa, ya que en toda la amplitud de la parte de atrás estaba dibujada con gran detalle la imagen de la Virgen de Guadalupe, y a un lado aparece la foto de su hijo Julián Figueroa, quien falleció en 2023.

El vestido tiene una larga cola que terminaba con unas flores rosas.

En la parte de adelante de la falda están pintados ángeles. El vestido es de color azul porque está evocando al cielo.

Maribel Guardia compartió una oración a la Virgen para compartir las imágenes de su impactante vestido:

"Virgen Santísima de Guadalupe,Madre de amor y ternura infinita, hoy acudimos a ti no solo por nosotros, sino por todos tus hijos.

“Intercede por la humanidad entera:por los que sufren enfermedad y soledad, por quienes viven en pobreza, miedo o injusticia, por los que han perdido la fe y la esperanza. Cuida a las familias, a los niños, a los jóvenes y a los ancianos.

“Ilumina a quienes gobiernan y toman decisiones, para que actúen con justicia, sabiduría y compasión. Consuela a los afligidos, fortalece a los débiles,perdona a quienes han errado y enséñanos a vivir como hermanos.

“Virgen morenita, Madre de todos, cúbrenos con tu manto y llévanos de la mano hacia tu Hijo Jesucristo, para que reine la paz, el amor y la unidad en el mundo”.