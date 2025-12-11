Ve EN VIVO las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

La mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 2025

Los fieles y peregrinos dedican las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en su día este 12 de diciembre.

Las personas que están en la Basílica de Guadalupe pueden disfrutar en vivo de las mañanitas, pero también quienes están en sus casas puedes disfrutar de la celebración y de las canciones que los famosos interpretan para dedicarle a la Morenita.

En VIVO la transmisión de las mañanitas de La Virgen de Guadalupe

En diferentes canales y transmisiones se pueden ver las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Aquí te dejamos algunas emisiones en las que puedes ver la celebración.

Para ver la transmisión de televisa puede ser en el canal 4 de Foro TV o si quieres ver a los artistas interpretar los temas dedicados a la virgen tienes que sintonizar el canal de Las Estrellas.

Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe de Televisa también se pueden ver a través de la aplicación de Vix.

¿Quiénes le cantan la Virgen de Guadalupe en su día?

Algunos de los artistas que se han presentado para cantarle a la Virgen son Alexander Acha, María Victoria, Daniela Romo y Lucerito Mijares, esta última sorprendió con su interpretación impecable. También cantó Alex Fernández, el hijo de Alejandro Fernández, para la transmisión de Televisa.

Awwwww que belleza, Lucerito Mijares cantándole a la virgencita de Guadalupe "Mi Virgen Ranchera" con esa voz tan hermosa y tan perfecta que tiene, piel chinita cada ves que la escucho cantar así tan bonito 🥹😘 pic.twitter.com/4uDr1eC3aN — MARIA ⏳️🇵🇪 (@Marialucerina30) December 12, 2025

Mientras que en la transmisión de TV Azteca le cantaron a la Virgen las artistas Tatiana, Esmeralda Ugalde, Germán Montero, entre otros.

Denisse de Kalafe, la famosa artista, le cantó su emblemático tema de Señora, Señora.