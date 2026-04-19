La serie Euphoria, creada por Sam Levinson y transmitida por HBO, ha sido reconocida por abordar temáticas intensas desde su primera temporada, tales como las adicciones, contenido sexual, violencia, etc.

A pocas horas del estreno del capítulo 2 de la tercera entrega, muchos espectadores han notado que el episodio está calificado como TV-MA. La etiqueta ha generado dudas en redes sociales, pues es parte del sistema de clasificación de contenido por televisión de Estados Unidos. En La Razón te contamos qué significa esta inscripción.

Euphoria temporada 3 capítulo 2: ¿Qué significa que esté calificado como TV-MA?

El capítulo 2 de la temporada 3 de la serie Euphoria ha causado ruido en redes sociales debido a que se dio a conocer que cuenta con la etiqueta TV-MA en la plataforma de HBO.

La clasificación TV-MA corresponde a “Television – Mature Audience Only”, lo que en español podría traducirse como “Sólo para audiencias maduras”. Este tipo de calificación indica que el contenido no es apto para menores de 17 años y que puede incluir elementos como:

Lenguaje explícito y ofensivo.

Escenas de violencia intensa.

Consumo de drogas o alcohol que es mostrado de manera directa.

Desnudos y situaciones sexuales gráficas.

Euphoria 2 ı Foto: Especial

Por lo tanto, si aún no cumples 18 años y estás viendo la temporada 3 de Euphoria, no es lo ideal que presencies este tipo de contenido. O bien, si tu cuenta está registrada con los datos de alguien menor de edad, la plataforma HBO podría restringir tu acceso al capítulo 2.

De lo contrario, si eres una persona mayor de edad, es decir, tienes más de 18 años, no debes preocuparte por nada y podrás ver sin problemas este episodio.

Pese a la advertencia de la etiqueta TV-MA del capítulo 2 de Euphoria 3, estos aspectos no son algo sorprendente para la audiencia, dado que han sido parte de su identidad narrativa desde el inicio. La serie de HBO retrata con crudeza la vida de adolescentes que enfrentan adicciones, traumas, relaciones complicadas y la búsqueda de identidad en un entorno casi siempre marcado por los excesos.

No obstante, te recomendamos procurar discreción con el capítulo en caso de que vivas con niños, niñas y adolescentes.