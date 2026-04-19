La esperada temporada 3 de Euphoria se estrenó el fin de semana pasado, pero el primer capítulo dejó a los fans envueltos en intriga y llenos de preguntas.

Rue, se ve atrapada en una red criminal que involucra a los peligrosos Laurie y Alamo Brown, por lo que su vida podría correr peligro. Mientras que Cassy y Nate están a poco tiempo de casarse y ella hará de todo en OnlyFans para conseguir la boda de sus sueños.

Por otra parte, Maddy está desarrollándose en el ámbito profesional como asistente de una ejecutiva muy importante en Hollywood.

La incógnita ahora es qué pasará con estos personajes. Pese a que esta temporada 3 llega casi cuatro años después de la entrega 2, la atención se mantiene sobre la serie. Diversas escenas del capítulo 1 se volvieron virales en redes sociales como X, antes Twitter, Instagram y TikTok, el mismo domingo por la noche que se estrenó el episodio.

Además, la crítica afirma que la Zendaya podría ganar de nueva cuenta el Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie dramática por su interpretación de Rue Bennet, tal como lo hizo en 2022. Además, en 2020, ganó el mismo premio por la primera temporada de Euphoria, marcando un hito al convertirse en la mujer más joven en conseguir ese reconocimiento.

De cara al estreno del capítulo 2 de la temporada 3 de la serie, en La Razón te contamos a qué hora podrás verlo en México a través de HBO.

¿A qué hora sale el capítulo 2 de Euphoria temporada 3?

El capítulo 2 de la tercera temporada de la serie Euphoria está programado para ser publicado este domingo 19 de abril de 2026, a las 7:00 pm (hora del centro de México). Recuerda que para ver el estreno mundial necesitas contar con una suscripción activa en la plataforma HBO Max.

Calendario de estreno de los capítulos de la temporada 3 de Euphoria:

Episodio 1: 12 de abril (ya disponible)

Episodio 2: 19 de abril

Episodio 3: 26 de abril

Episodio 4: 3 de mayo

Episodio 5: 10 de mayo

Episodio 6: 17 de mayo

Episodio 7: 24 de mayo

Episodio 8: 31 de mayo FINAL DE TEMPORADA