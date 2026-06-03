Hercules & Love Affair estrena ‘I Get High’, un himno sobre amar con orgullo

Tras un regreso triunfal a México en el Tecate Emblema 2026, Hercules & Love Affair estrenó I Get High, su nuevo sencillo que formará parte de su próximo EP. En entrevista para La Razón, Andy Butler habló sobre la nueva canción que explora amar con libertad y orgullo.

“El título de la canción es muy provocativo”, admitió Andy Butler en referencia al significado de I Get High (Me drogo), “parece que es sobre drogas, pero apenas son las primeras tres palabras de la oración”, precisó. El músico explicó como la canción busca explorar un elemento clave en el ser humano. “Esta canción es sobre conexión, sobre estar orgulloso de mostrar tu amor y mostrar esa conexión”.

Como un representante de la comunidad LGBT+ que a través de los años ha buscado dejar un mensaje positivo a favor de la libertad de amar, Butler relacionó la canción con “una de las últimas fronteras del camino queer en los derechos humanos”, pues pensaba en “la aceptación de las personas que aman a la gente no binaria y transgénero”.

“Una de las estrofas de la canción dice ‘No tengas vergüenza de mostrar tu amor’ porque muchas personas que aman a gente trans o no binaria tienen miedo. No quieren saber de sus propios closets y decir a quién aman. Así que (la canción) es una invitación a salir del closet”, señaló.

La discusión sobre la aceptación trans es un tema que Hercules & Love Affair ya ha explorado anteriormente, pues en el videoclip de la canción Someone Else is Calling (que fue grabado en México) tuvieron un “ensamble de varias personas que se identifican como trans”, incluyendo a parejas reales que “mostraban su amor en la pantalla”.

“Lo más que expongamos al resto de las personas (el amor trans) como una experiencia real de amor, será mejor”, dijo sobre el papel de la comunidad LGBT+ y aliados para eliminar el estigma contra la comunidad. “Gente que no está familiarizada piensa que es un fetiche o una fase, pero pueden existir parejas de por vida en esas relaciones, así como en las relaciones gay, lésbicas o heterosexuales. Solo hay que hablar con honestidad de ello”, indicó.

Como resultado de la reflexión, surgió ‘I Get High’, un proyecto que se sabe de la zona de confort de la banda. “I Get High fue la última canción que escribimos para el EP, en el que me he dado cuenta de que exploramos una parte del género que no habíamos revisado por completo”. “Suena un poco como a Patrick Miller, un poco high energy. Así que decidí que teníamos que escribir una canción high energy”, explicó sobre el camino para encontrarse con el tema musical que inaugura el camino a su próximo material discográfico y que asegura, fue muy sencillo de armar en colaboración con Hips&Lips.

Hercules & Love Affair se presentó en el Tecate Emblema 2026 el sábado 16 de mayo, donde optaron por un set enfocado en sus fans, con canciones que han marcado su trayectoria a través de más de 20 años.

Escucha I Get High

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