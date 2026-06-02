Taylor Swift en Toy Story 5: Lo que sabemos de su nueva canción ‘I Knew It, I Knew You’

Taylor Swift anunció que su próxima canción “I Knew It, I Knew You” forma parte del soundtrack de Toy Story 5, la esperada película de Disney Pixar donde la protagonista será Jessie, la Vaquerita.

Taylor Swift anuncia su participación en Toy Story 5

“Es una historia de juguetes”, escribió Taylor Swift en referencia a su canción ‘Love Story’ y al título de la película protagonizada por Tom Hanks en un juego de palabras a través de una reciente publicación en Instagram donde aparece junto a varios tulipanes.

La cantante hizo referencia a la especulación que se formó en torno a su participación en el soundtrack de la icónica película sobre muñecos que se mueven cuando nadie los ve. “¡Lo sabías! Mi nueva canción original ‘I Knew It, I Knew You’ para Toy Story 5 será tuya el 5 de junio", señaló.

De este modo, la famosa contó que el 5 de junio será cuando se estrene su nueva canción de la película que en México, llegará a las salas de cine el 18 de junio.

“Siempre he soñado con escribir para estos personajes a los que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story”, dijo.

Swift también se sinceró sobre el proyecto, al asegurar que la enganchó desde el primer momento: “Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verlo en sus primeras etapas, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa después de la proyección”, dijo.

“A veces solo lo sabes, ¿verdad? Puedes reservar ahora exclusivamente en mi sitio web y ver Toy Story 5 en cines el 19 de junio", anunció como una manera de finalizar su revelación y promocionar la película.

En su plataforma de Internet, la celebridad ya lanzó ediciones de coleccionista de CD con “voces de producción únicas” para la nueva canción, que estará disponible por 48 horas o hasta agotar existencias.

Se han comentado varios detalles más sobre el lanzamiento de la nueva canción de Taylor Swift para la música de Toy Story 5. Se dice que estará centrada en los recuerdos de Jessie sobre Emily, su dueña original.

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