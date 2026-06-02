Toy Story 5 revive la magia de jugar en tiempos algorítmicos

Treinta años después de que Woody, Buzz Lightyear y compañía conquistaran al público con la revolucionaria idea de que los juguetes cobran vida cuando nadie los ve, Pixar regresa a uno de sus universos más queridos con Toy Story 5.

Durante su visita a la Ciudad de México para presentar la nueva entrega, que llegará a las salas el próximo 17 de junio, el director Andrew Stanton y la productora ejecutiva Lindsey Collins explicaron que la cinta no pretende ofrecer respuestas definitivas sobre el uso de dispositivos electrónicos, sino retratar una realidad que hoy viven millones de familias.

“Parte de lo que intentamos hacer es representar la realidad, que es que todos estamos luchando con esto”, afirmó Lindsey Collins. “No tratamos de acercarnos al tema diciendo que tenemos las respuestas. Mostramos la película a padres y niños y las reacciones fueron distintas. Nosotros mismos pensamos: no sabemos, es realmente complicado”.

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El Tip: La estrella Taylor Swift formará parte del soundtrack de la película con el tema “I Knew It, I Knew You”. Lo lanzará el 5 de junio.

La productora explicó que uno de los principales objetivos fue encontrar un equilibrio en la conversación. “Nuestro enfoque era tratar de ser balanceados y ofrecer esperanza alrededor de algo que todos tenemos: la imaginación”, comentó. “Es un contrapeso a muchos de los fenómenos que estamos viendo actualmente y queríamos transmitir eso en la historia”.

La nueva aventura fílmica coloca a Jessie en el centro de la trama, mientras los juguetes intentan conectar con una generación cuya atención parece estar cada vez más dominada por las pantallas. Sin embargo, Andrew Stanton aseguró que el conflicto tecnológico es sólo una puerta para hablar de las emociones humanas mucho más profundas.

“Nunca pienso en una audiencia específica”, explicó el realizador. “Sólo intento ser honesto con lo que sentía cuando era niño. Pero cuando escribo para los juguetes, también estoy pensando como un padre, porque ellos se preocupan por su niño de la misma forma en que un padre se preocupa por su hijo”.

Para Andrew Stanton, la fuerza de Toy Story siempre ha estado en las emociones universales. “Los mensajes están ahí para quien quiera encontrarlos, pero primero queremos que la historia funcione emocionalmente”, señaló.

El director recordó que han pasado tres décadas desde el estreno de la primera película y que muchos de aquellos pequeños espectadores ahora son adultos que tienen hijos.

“Lo que buscamos fue hacer una gran película que la gente disfrute. Es maravilloso pensar que existe una posibilidad de que quienes crecieron con Toy Story ahora lleven a sus hijos al cine. La idea de una familia compartiendo una película siempre será especial”, dijo Collins.

Uno de los aspectos que más entusiasman a Stanton es el protagonismo de Jessie. El cineasta reconoció que durante años sintió que el personaje merecía una oportunidad mayor.

“Siempre sentí que algún día ella merecía más historia”, reveló el director. “Ha pasado la mayor parte de su vida ayudando a otros. Quería verla disfrutar de la vida y descubrir cómo sería el mundo si estuviera al mando”.

La decisión terminó convirtiéndose en uno de los motores narrativos de la película. “Cuando surgió la posibilidad de hacer esta nueva entrega, lo que más me interesaba era ver cómo reaccionaría Jessie ante este nuevo papel”, explicó.

Además del choque entre juguetes y tecnología, la amistad ocupa un lugar fundamental en la historia. Stanton aseguró que ese tema terminó convirtiéndose en el corazón emocional del proyecto.

De acuerdo con el director, el desarrollo creativo giró durante años alrededor de esa idea. “Descubrimos que la amistad era realmente el centro de todo. Las conexiones que haces cuando eres pequeño siguen contigo para siempre”.

Collins coincidió en que exploran una preocupación actual: la diferencia entre conexión y cercanía. “La tecnología puede hacer que los niños sientan que están conectando con otras personas, aunque a veces no sea así”, finalizó.