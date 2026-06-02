Pulp regresa a México con más música y concierto

A CASI tres años de su última presentación en vivo en México, como uno de los actos principales del Corona Capital 2023, Pulp ha vuelto a nuestro país como parte de la gira promocional de su más reciente disco, titulado More (2025).

Su primera escala en suelo mexicano fue ayer con una plática muy especial en la que Candida Doyle (teclados) y Nick Banks (batería) compartieron un par de anécdotas del grupo, hablaron sobre la experiencia de crear nuevas canciones luego de más de cuatro décadas de trayectoria musical y expresaron su emoción por regresar a tocar en la Ciudad de México.

Mientras varios fans del grupo formado en el año 1978 se encontraban formados, esperando su turno para estar frente a dos miembros de su banda favorita y convivir de cerca con ellos, la tecladista y el baterista, acompañados por la locutora Lucila Zetina, sostuvieron una charla con periodistas y aprovecharon la ocasión para expresar su amor por México.

11 canciones incluye el nuevo disco de la banda

Candida Doyle compartió que el país es uno de sus lugares favoritos en el mundo y tanto ella como sus compañeros han sentido en sus visitas anteriores que dicho amor es recíproco de parte de los fans.

De hecho, ambos músicos especificaron que llevan unos días en México y la razón por la cual no llegaron directo sólo para dar su concierto fue porque querían pasar un tiempo saboreando la ciudad.

Luego de expresar que están muy emocionados por su presentación de hoy, al igual que Jarvis Cocker (cantante) y Mark Webber (guitarrista), Doyle y Banks comentaron que han sido muy afortunados al viajar por el mundo mientras hacen música, tanto para ellos como para sus compañeros de banda ese recorrido ha sido divertido y muy grato.

Para Candida Doyle, después de tantos años tocando en Pulp, continuar haciéndolo de la misma forma que cuando iniciaron, sorprendentemente, sigue siendo fácil. Mientras que Nick Banks señaló que cuando eres joven y sientes el llamado de la música sabes que no debes parar y ahora, a pesar de los años que han pasado ya, sólo sigue adelante por el gusto de hacer música.

El Dato: TRAS LA PLÁTICA con medios, los integrantes presentes de Pulp convivieron con algunos de sus fans mexicanos y firmaron algunos autógrafos.

Los integrantes de la agrupación igualmente platicaron acerca de cómo fue el trabajo con su último disco y de cómo fue que recibieron la llamada para lo que fue la reunión de Pulp en ese momento.

Candida Doyle contó que si ella tuviera que hacer la llamada para juntar al grupo tal vez esa llamada no llegaría, pero generalmente quien la hace es Jarvis y que si él dice que tiene que visitarte eso significa que viene algo nuevo con el grupo.

Por su parte, Lucila Zetina, quien moderó la plática, compartió con La Razón que “es bonito que tengamos esta visita de Pulp. Siempre emociona más que sea para una presentación individual, y más ahora que ya salió un disco nuevo recientemente, nos da la oportunidad de hacer un repaso otra vez de todos los éxitos”.