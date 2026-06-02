Video de Diddy y Daphne Joy hace estallar a 50 Cent

La pelea entre Diddy Combs y 50 Cent sigue y ahora subió de nivel cuando se dio a conocer un supuesto video que involucra a Sean Diddy Combs y a Daphne Joy, madre de uno de los hijos de 50 Cent.

La enemistad entre los dos raperos se remonta al año 2006 y desde ahí han sucedido varios episodios que han alimentado esta rivalidad que cada vez subía más de nivel.

Video de Diddy y Daphne Joy

Todo sucedió porque en redes sociales se difundió un video en el que aparece Sean Diddy Combs con Daphne Joy, ex novia y madre de uno de los hijos de 50 Cent.

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En la grabación que circula en Internet en el que presuntamente la expareja de 50 Cent, Daphne Joy, aparece teniendo un encuentro íntimo con el actor Sly Diggler.

Pero lo más perturbador del video es que presuntamente aparece Diddy Combs viendo el encuentro entre Daphne Joy y Sly Diggler.

El video causó mucho revuelo por la enemistad de años entre los dos raperos y que sería una de las nuevas razones por las que no se pueden ver ni en pintura.

50 Cent explota tras video de Daphne Joy con Diddy Combs

El rapero 50 Cent intérprete del tema “In da club” no se quedó callado y reaccionó al video filtrado de su ex con su enemigo Diddy.

El cantante publicó una foto, captura de pantalla del video borrosa en su cuenta de Instagram y primero se lanzó contra Puff Daddy y se burló de su cuerpo, ya que aparentemente sale sin ropa en la grabación.

“Liberen a Diddy, ya ha pasado por suficiente nacido sin pen... JAJAJA”, fue el comentario que escribió 50 Cent en la publicación.

Previamente, el rapero había publicado una composición en la que aparece otra foto del video borrosa e imágenes de Puff Daddy, así como de su exnovia Daphne Joy.

50 Cent aseguró que la verdadera víctima de esta filtración es el hijo que tiene en común con Daphne: “Ella no es una víctima, SIRE sí lo es ¿Te imaginas ir a octavo grado para descubrir que esta es tu madre? El sistema judicial en Los Angeles piensa que está bien".

¿Por qué se pelearon Diddy Combs y 50 Cent?

La rivalidad entre los dos raperos es una de las más largas y públicas del hip-hop, que se remonta a principios de los 2000. Aunque en algún momento colaboraron (como en un remix de Notorious B.I.G.), las tensiones surgieron por disputas empresariales y personales.

Uno de los detonantes clave fue alrededor de 2006, cuando 50 Cent intentó fichar al rapero Mase de Bad Boy Records, el sello que creó Diddy, pero este se negó a liberarlo del contrato. Esto generó resentimiento. Poco después, 50 lanzó el diss track “The Bomb”, donde acusó directamente a Diddy de saber quién mató a Biggie en 1997, una de las acusaciones más graves en la historia del género.

Otro factor importante fue un encuentro incómodo que 50 Cent ha relatado en entrevistas. Según él, en una boda Diddy le ofreció llevarlo de compras de forma insistente, algo que Curtis Jackson interpretó como inapropiado y que le generó desconfianza. 50 ha mencionado repetidamente que Diddy le hacía sentir incómodo, y con el tiempo esto evolucionó en trolling constante en redes sociales, memes y bromas (especialmente después de las redadas en casa de Diddy donde apareció mucho aceite para bebés). Para 50 Cent, Diddy representaba aspectos oscuros de la industria que él rechazaba.

La enemistad se intensificó con temas de negocios y lealtades. Diddy trabajó con enemigos de 50 Cent como Rick Ross, y hubo rivalidades por marcas de vodka (Cîroc vs. Effen). Mientras Diddy mantenía una imagen de magnate exitoso, 50 Cent lo veía como alguien peligroso o hipócrita, especialmente tras las acusaciones de abuso y tráfico sexual contra Combs. 50 Cent no dudó en celebrar públicamente cada revés legal de Diddy y en trollearlo sin piedad.

Hoy, la rivalidad alcanzó otro nivel con el documental de Netflix “Sean Combs: The Reckoning”, del que 50 Cent es productor ejecutivo. Diddy lo ha calificado como un “golpe bajo” motivado por venganza personal. Para 50, no es solo beef: es exponer lo que él considera verdades incómodas de la industria. Aunque han tenido momentos de tregua aparente (incluso actuaron juntos), el resentimiento acumulado durante casi 20 años ha convertido su relación en una animosidad duradera.