Sean Diddy Combs solicita la liberación inmediata de prisión

Los abogados del magnate del hip-hop Sean Diddy Combs instaron el martes a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York a ordenar su liberación inmediata de prisión y revocar su condena por cargos relacionados con la prostitución u ordenar a su juez de primera instancia que reduzca su condena de cuatro años.

Los abogados dijeron en un escrito ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Manhattan que Combs fue tratado duramente en la sentencia por un juez federal que permitió que las pruebas relacionadas con los cargos de los que fue absuelto influyeran injustamente en el castigo.

Combs, de 56 años, encarcelado en una prisión federal de Nueva Jersey y con fecha prevista para su liberación en mayo de 2028, fue absuelto de conspiración por crimen extorsionado y trata de personas en un juicio que terminó en julio. Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe el traslado de personas a través de las fronteras estatales por cualquier delito sexual.

Los abogados de Combs dijeron que el juez Arun Subramanian actuó como un “decimotercer jurado” en octubre cuando condenó a Combs a cuatro años y dos meses de prisión. Dijeron que cometió un error al dejar que las pruebas relacionadas con los cargos absueltos influyeran en la sentencia que impuso.

Señalaron que Combs fue condenado por dos cargos menores, delitos de prostitución que no requerían fuerza, fraude ni coacción. Pidieron al tribunal de apelaciones, que aún no ha escuchado los argumentos orales, que absuelva a Combs, ordenara su liberación inmediata de prisión u ordenara a Subramanian reducir su condena.

“Los acusados suelen ser condenados a menos de 15 meses por estos delitos — incluso cuando hay coacción, que el jurado no encontró aquí”, escribieron los abogados.

“El juez desafió el veredicto del jurado y declaró que Combs ‘coaccionó’, ‘explotó’ y ‘obligó’ a sus novias a tener relaciones sexuales y lideró una conspiración criminal. Estos hallazgos judiciales prevalecieron sobre el veredicto y condujeron a la pena más alta jamás impuesta a un acusado remotamente similar”, escribieron los abogados.

En la sentencia, Subramanian dijo que, al calcular la condena, consideró el trato de Combs a dos exnovias que testificaron que el fundador de Bad Boy Records las golpeó y las obligó a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él veía y grababa los encuentros, a veces masturbándose.

En el juicio, su exnovia Casandra Cassie Ventura testificó que Combs le ordenó tener sexo “asqueroso” con desconocidos cientos de veces durante su relación de una década que terminó en 2018. Los miembros del jurado vieron un vídeo de él arrastrándola y golpeándola en el pasillo de un hotel de Los Ángeles tras uno de esos freak-off de varios días.

La segunda exnovia, que testificó bajo el seudónimo de “Jane“, dijo que fue presionada para tener relaciones sexuales con trabajadores durante lo que Combs llamó “noches de hotel”, encuentros sexuales bajo el efecto de drogas entre 2021 y 2024 que también podían durar días.

En la sentencia, Subramanian dijo que “rechaza el intento de la defensa de caracterizar lo ocurrido aquí como meras experiencias íntimas y consensuadas, o simplemente una historia de sexo, drogas y rock ‘n’ roll.”

Añadió: “Abusaste del poder y control que tenías sobre la vida de mujeres a las que decías amar profundamente. Los abusaste física, emocional y psicológicamente. Y usaste ese abuso para salirte con la tuya, especialmente cuando se trataba de freak-offs y noches de hotel”.