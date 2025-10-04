Dan 4 años a Diddy Combs por prostitución

Sean Diddy Combs fue sentenciado el viernes a cuatro años y dos meses en un penal federal al ser acusado de pagar a trabajadoras sexuales para asistir a fiestas sexuales a veces violentas, mientras estaban drogadas, que llamó freak-offs.

El rapero fue condenado en julio por llevar gente por todo el país, incluidas sus novias y trabajadores sexuales, para participar en encuentros sexuales. Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, pero la sentencia mantendrá a uno de los nombres más importantes de la música tras las rejas en los próximos años. Los fiscales habían buscado una sentencia de 11 años.

En una última palabra antes de que el juez emitiera la sentencia, Combs calificó su comportamiento pasado de “repugnante, vergonzoso” y “enfermo”, mientras se disculpaba con las personas a las que lastimó física y mentalmente, así como con sus hijos, presentes en la audiencia. Dijo que sus actos son una carga que tendrá que llevar por el resto de su vida.

El Tip: Diddy Combs fue condenado bajo la Ley Mann, que prohíbe transportar gente entre estados para la prostitución.

La defensa argumentó que los encuentros sexuales fueron consensuados y querían que el rapero fuera liberado inmediatamente después de más de un año de detención, lo que lo obligó a estar sobrio. También se mostró un video en la corte que retrataba la vida familiar, la carrera y la filantropía de Combs antes de su arresto.

En un momento durante el video, el productor lloró y se cubrió el rostro. El clip fue parte de una presentación atípica del equipo de defensa que refleja su estatus único como cliente famoso adinerado que puede limpiar su imagen.

Su juicio de casi dos meses en un tribunal federal en Manhattan contó con el testimonio de mujeres que dijeron que Combs las golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó. La fiscal Christy Slavik le dijo al juez que ahorrarle a Combs un tiempo grave en prisión excusaría años de violencia y criticó a Diddy por supuestamente reservar un concierto para dar conferencias en Florida la próxima semana.

Combs fue condenado bajo la Ley Mann; el defensor Jason Driscoll dijo que se aplicó incorrectamente. Otro abogado del rapero, Brian Steel, instó al juez a ver el caso con el prisma del “trauma no tratado” y la “adicción a las drogas” que, según él, causaron la mala conducta de Combs.