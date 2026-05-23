Fuera de canchas

Travis Kelce y Taylor Swift tienen sorpresiva aparición en los playoffs de la NBA (VIDEO)

Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, fue captado con su novia, la cantante Taylor Swift, en el duelo entre los Cavaliers y los Knicks en los playoffs de la NBA

Travis Kelce y Taylor Swift disfrutan el juego entre Cavaliers y Knicks en los playoffs de la NBA.
Travis Kelce y Taylor Swift disfrutan el juego entre Cavaliers y Knicks en los playoffs de la NBA. Foto: AP
Por:
La Razón Online /Associated Press

Parece ser que a Taylor Swift también le gusta el basquetbol. La superestrella del pop asistió al juego 3 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York el sábado y se sentó a pie de cancha junto con su prometido Travis Kelce, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City de la NFL, quien es oriundo de Cleveland.

Swift y Kelce, quien recientemente firmó un contrato de 3 años y 54 millones de dólares con los Chiefs, tomaron asiento en el Rocket Arena poco antes del salto inicial. Su aparición provocó revuelo, ya que los aficionados reaccionaron al ver a la poderosa pareja.

Travis Kelce no tardó en acomodarse y se mostró efusivo mientras animaba a los Cavs.

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Travis Kelce regresa a Cleveland

Swift se convirtió en una presencia habitual en los partidos como local de los Chiefs cuando comenzó a salir con Kelce hace unos años. También lo acompañó al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB en el Estadio de los Yankees en el 2024.

Kelce ha asistido a partidos de los Cavs en el pasado y fue homenajeado en Cleveland junto con su hermano, Jason, exjugador de los Eagles de Filadelfia, con unos muñecos cabezones en el 2024.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el año pasado y hay informes de que se casarán en algún momento de este verano.

EVG

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