Travis Kelce y Taylor Swift tienen sorpresiva aparición en los playoffs de la NBA (VIDEO)

Travis Kelce y Taylor Swift disfrutan el juego entre Cavaliers y Knicks en los playoffs de la NBA.

Parece ser que a Taylor Swift también le gusta el basquetbol. La superestrella del pop asistió al juego 3 de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cavaliers de Cleveland y los Knicks de Nueva York el sábado y se sentó a pie de cancha junto con su prometido Travis Kelce, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City de la NFL, quien es oriundo de Cleveland.

Swift y Kelce, quien recientemente firmó un contrato de 3 años y 54 millones de dólares con los Chiefs, tomaron asiento en el Rocket Arena poco antes del salto inicial. Su aparición provocó revuelo, ya que los aficionados reaccionaron al ver a la poderosa pareja.

Travis Kelce and Taylor Swift locked in for Knicks-Cavs Game 3 👀 pic.twitter.com/OoiUXWa49T — SportsCenter (@SportsCenter) May 24, 2026

Travis Kelce no tardó en acomodarse y se mostró efusivo mientras animaba a los Cavs.

Travis Kelce regresa a Cleveland

Swift se convirtió en una presencia habitual en los partidos como local de los Chiefs cuando comenzó a salir con Kelce hace unos años. También lo acompañó al Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB en el Estadio de los Yankees en el 2024.

Kelce ha asistido a partidos de los Cavs en el pasado y fue homenajeado en Cleveland junto con su hermano, Jason, exjugador de los Eagles de Filadelfia, con unos muñecos cabezones en el 2024.

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso el año pasado y hay informes de que se casarán en algún momento de este verano.

EVG