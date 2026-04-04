Revelan la fecha en la que Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar

Lo que comenzó como una anécdota en un podcast se ha transformado en la boda más esperada de la década. Taylor Swift y Travis Kelce, la pareja que fusionó el universo del pop con el fervor de la NFL, finalmente han puesto fecha a su enlace, consolidando un romance que ha redefinido la narrativa de las celebridades modernas.

Con una planeación tan meticulosa como las letras de Taylor y tan audaz como las jugadas de Travis, el mundo se prepara para el inicio de esta nueva era.

La historia entre la ganadora del Grammy y el campeón del Super Bowl parece sacada de una canción, siguiendo una serie de pasos que los fans han documentado con total precisión.

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Taylor Swift y Travis Kelce comparten una historia de amor de película ı Foto: Reuters

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Travis asistió al Eras Tour con la intención de entregarle a Taylor un “friendship bracelet” con su número telefónico; aunque no lo logró en persona, relató la anécdota en su podcast New Heights, logrando captar la atención de la artista.

Tras este primer acercamiento, la pareja comenzó a salir de forma discreta durante agosto de 2023 para conocerse lejos de las cámaras antes de su presentación oficial.

Finalmente, el romance se confirmó ante millones de personas en septiembre de 2023, cuando Taylor apareció en un palco del Arrowhead Stadium junto a la madre de Travis, un momento que rompió internet y consolidó su relación mediática.

El anuncio y los detalles de la boda

La pareja anunció su compromiso el 26 de agosto de 2025 vía Instagram con un mensaje fiel al estilo de The Tortured Poets Department: “Tu maestra de inglés y tu maestro de gimnasia se van a casar”.

La boda tan esperada se llevará a cabo el 13 de junio de 2026, una fecha elegida estratégicamente para integrar el número de la suerte de la cantante.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendrá lugar el 13 de junio. (Vía Harper's Bazaar) pic.twitter.com/A06u3GgWnV — Indie 505 (@Indie5051) April 4, 2026

A pesar de la enorme relevancia de ambos, la ceremonia será un evento íntimo de apenas 150 personas, donde se reunirá la élite de la industria musical y las máximas figuras del deporte.

En cuanto a los festejos previos, Taylor ya organiza una despedida de soltera entre Nashville y Nueva York junto a su famoso “escuadrón”, que incluye a Selena Gómez y las hermanas Hadid, mientras que por el lado de Travis, se espera una celebración en compañía de su hermano Jason y sus colegas de los Chiefs.

Este evento promete ser un hito mediático sin precedentes, cerrando un capítulo de especulaciones para dar paso a una de las uniones más influyentes de la cultura pop actual.